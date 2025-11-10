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Philips Avent Detská fľaša so systémom potláčania koliky

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Philips AventDetská fľaša so systémom potláčania koliky

SCY103/01

Philips Avent Detská fľaša so systémom potláčania koliky

Dostupné v

125 ml (4 oz)
125 ml (4 oz)
260 ml (9 oz)
260 ml (9 oz)

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Návody a dokumentácia

Návod na použitie - English (US)

  • PDF súbor, 661.2 kB
  • 20 March 2024

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