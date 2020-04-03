Tento produkt už nie je dostupný
SHB2505BK/10
Život plný hudby
S príjemnou melódiou je všetko jednoduchšie. Tieto originálne bezdrôtové slúchadlá do uší poskytujú skvelý zvuk a až 20 hodín prehrávania vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru. Ak chcete prebudiť hlasového asistenta telefónu, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.
6 mm budiče/zatvorené vzadu
Bluetooth®
Čierna
6 mm neodýmiové akustické budiče stoja za skvelým zvukom a údernými basmi. Oválna akustická trubica maximalizuje pasívnu izoláciu hluku. Monochrónny režim vám umožňuje počúvať hudbu len jedným uchom vždy, keď chcete vnímať aj svet okolo vás.
Vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru vás tieto slúchadlá nezradia. Po jednom nabití môžete prehrávať hudbu alebo uskutočňovať hovory až tri hodiny. Ak vyrazíte s plne nabitým puzdrom, získate 9 hodín navyše pri viacerých nabíjaniach. Vždy, keď je potrebné slúchadlá nabiť, zaklapnite ich späť do puzdra. Plné nabitie trvá 1,5 hodiny.
V telocvični. Či na prechádzke. Tieto originálne bezdrôtové slúchadlá do uší sa dodávajú s ultraprenosným nabíjacím puzdrom.
4.9
z 5
16
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Agent777
03/04/2020
Slovensko
super volba
Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon
Výhody
integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach
Nevýhody
trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Dátum použitia 2019-12-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Dátum použitia 2019-12-03
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Dátum použitia 2019-10-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Dátum použitia 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Zamestnanec spoločnosti Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki