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Tento produkt už nie je dostupný

2000 seriesSlúchadlá

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Život plný hudby

S príjemnou melódiou je všetko jednoduchšie. Tieto originálne bezdrôtové slúchadlá do uší poskytujú skvelý zvuk a až 20 hodín prehrávania vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru. Ak chcete prebudiť hlasového asistenta telefónu, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.

Zobraziť všetky výhody

Život plný hudby

  • 6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Bluetooth®

  • Čierna

6 mm neodýmiové akustické budiče. Skvelý zvuk, úderné basy

6 mm neodýmiové akustické budiče stoja za skvelým zvukom a údernými basmi. Oválna akustická trubica maximalizuje pasívnu izoláciu hluku. Monochrónny režim vám umožňuje počúvať hudbu len jedným uchom vždy, keď chcete vnímať aj svet okolo vás.

Získajte až 20 hodín prehrávania a 14 hodín na uskutočňovanie hovorov

Vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru vás tieto slúchadlá nezradia. Po jednom nabití môžete prehrávať hudbu alebo uskutočňovať hovory až tri hodiny. Ak vyrazíte s plne nabitým puzdrom, získate 9 hodín navyše pri viacerých nabíjaniach. Vždy, keď je potrebné slúchadlá nabiť, zaklapnite ich späť do puzdra. Plné nabitie trvá 1,5 hodiny.

Prenosné nabíjacie puzdro. Viacnásobné nabíjanie do vrecka

V telocvični. Či na prechádzke. Tieto originálne bezdrôtové slúchadlá do uší sa dodávajú s ultraprenosným nabíjacím puzdrom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

16

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

03/04/2020

Slovensko

Slovensko

super volba

Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon

Výhody

integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach

Nevýhody

trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Dátum použitia 2019-12-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Dátum použitia 2019-12-03

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Dátum použitia 2019-10-24

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Dátum použitia 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Zamestnanec spoločnosti Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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