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Tento produkt už nie je dostupný

2000 seriesSlúchadlá

SHB2505WT/10

4.9

| (16) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Život plný hudby

S príjemnou melódiou je všetko jednoduchšie. Tieto originálne bezdrôtové slúchadlá do uší poskytujú skvelý zvuk a až 20 hodín prehrávania vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru. Ak chcete prebudiť hlasového asistenta telefónu, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.

Zobraziť všetky výhody

Život plný hudby

  • 6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Bluetooth®

  • Biela

Získajte až 20 hodín prehrávania a 14 hodín na uskutočňovanie hovorov

Vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru vás tieto slúchadlá nezradia. Po jednom nabití môžete prehrávať hudbu alebo uskutočňovať hovory až tri hodiny. Ak vyrazíte s plne nabitým puzdrom, získate 9 hodín navyše pri viacerých nabíjaniach. Vždy, keď je potrebné slúchadlá nabiť, zaklapnite ich späť do puzdra. Plné nabitie trvá 1,5 hodiny.

Mäkké pogumované krídla. Bezpečné a pohodlné

Vďaka pohodlnému a ľahkému dizajnu si môžete hudbu vychutnať v skutočnom pohodlí. Mäkké pogumované krídla bezpečne zapadajú pod záhyb vonkajšieho ucha. Vymeniteľné kryty na gumené špičky do ucha zaručujú, že slúchadlá dokonalé zapadnú do ucha a tesne sa prisajú, takže vám neunikne žiaden tón.

6 mm neodýmiové akustické budiče. Skvelý zvuk, úderné basy

6 mm neodýmiové akustické budiče stoja za skvelým zvukom a údernými basmi. Oválna akustická trubica maximalizuje pasívnu izoláciu hluku. Monochrónny režim vám umožňuje počúvať hudbu len jedným uchom vždy, keď chcete vnímať aj svet okolo vás.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

16

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

03/04/2020

Slovensko

Slovensko

super volba

Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon

Výhody

integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach

Nevýhody

trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Dátum použitia 2019-12-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Dátum použitia 2019-12-03

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Dátum použitia 2019-10-24

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Dátum použitia 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Zamestnanec spoločnosti Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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