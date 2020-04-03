Tento produkt už nie je dostupný
SHB2505WT/10
Život plný hudby
S príjemnou melódiou je všetko jednoduchšie. Tieto originálne bezdrôtové slúchadlá do uší poskytujú skvelý zvuk a až 20 hodín prehrávania vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru. Ak chcete prebudiť hlasového asistenta telefónu, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.
6 mm budiče/zatvorené vzadu
Bluetooth®
Biela
Vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru vás tieto slúchadlá nezradia. Po jednom nabití môžete prehrávať hudbu alebo uskutočňovať hovory až tri hodiny. Ak vyrazíte s plne nabitým puzdrom, získate 9 hodín navyše pri viacerých nabíjaniach. Vždy, keď je potrebné slúchadlá nabiť, zaklapnite ich späť do puzdra. Plné nabitie trvá 1,5 hodiny.
Vďaka pohodlnému a ľahkému dizajnu si môžete hudbu vychutnať v skutočnom pohodlí. Mäkké pogumované krídla bezpečne zapadajú pod záhyb vonkajšieho ucha. Vymeniteľné kryty na gumené špičky do ucha zaručujú, že slúchadlá dokonalé zapadnú do ucha a tesne sa prisajú, takže vám neunikne žiaden tón.
6 mm neodýmiové akustické budiče stoja za skvelým zvukom a údernými basmi. Oválna akustická trubica maximalizuje pasívnu izoláciu hluku. Monochrónny režim vám umožňuje počúvať hudbu len jedným uchom vždy, keď chcete vnímať aj svet okolo vás.
4.9
z 5
16
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Agent777
03/04/2020
Slovensko
super volba
Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon
Výhody
integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach
Nevýhody
trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Dátum použitia 2019-12-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Dátum použitia 2019-12-03
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Dátum použitia 2019-10-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Dátum použitia 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Zamestnanec spoločnosti Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2505BK Słuchawki