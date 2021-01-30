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  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá na uši s mikrofónom

SHB3075BK/00

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Pocíťte to. BASS+
Slúchadlá BASS+ od spoločnosti Philips prinášajú mohutné, výrazné basy v elegantnom a kompaktnom balení. Skvelý vzhľad, vynikajúci zvuk a vysoká hodnota. Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth sú určené pre tých, ktorí oceňujú bíty s bohatšími basmi bez zbytočne veľkých rozmerov.
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Pocíťte to. BASS+

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

Nabíjateľná batéria ponúka až 12 hodín prehrávania

Nabíjateľná batéria ponúka až 12 hodín prehrávania

S 12 hodinami prehrávania budete mať dostatok energie na počúvanie hudby po celý deň.

32 mm budiče reproduktorov

32 mm budiče reproduktorov

Slúchadlá BASS+ obsahujú 32 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú mohutné, úderné basy.

Nastaviteľné náušníky a hlavový oblúk na optimálne pohodlie

Nastaviteľné náušníky a hlavový oblúk na optimálne pohodlie

Dizajn slúchadiel BASS+ zaručí, že vám optimálne sadnú. Otočné náušníky a prispôsobiteľný hlavový oblúk zaistia dokonalé prispôsobenie všetkým používateľom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

30/01/2021

Česká republika

Česká republika

Sluchátka jsou skvělá!

Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.

Výhody

lehká, skvěle sedí na uších i hlavě

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

OK sluchátka

Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

19/09/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Silné basy,rychlé nabíjení

Silné basy,rychlé nabíjení,snadné spárování s mobilním telefonem

Výhody

Silné basy,sytý zvuk

Nevýhody

Nedají se složit,chybí cestovní pouzdro

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

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