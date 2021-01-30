Tento produkt už nie je dostupný
SHB3075BL/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
S 12 hodinami prehrávania budete mať dostatok energie na počúvanie hudby po celý deň.
Slúchadlá BASS+ obsahujú 32 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú mohutné, úderné basy.
Dizajn slúchadiel BASS+ zaručí, že vám optimálne sadnú. Otočné náušníky a prispôsobiteľný hlavový oblúk zaistia dokonalé prispôsobenie všetkým používateľom.
4.4
z 5
30
Recenzie
82%
Odporúča tento produkt
Dawe10
30/01/2021
Česká republika
Sluchátka jsou skvělá!
Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.
Výhody
lehká, skvěle sedí na uších i hlavě
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Bullterier
24/01/2018
Česká republika
OK sluchátka
Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Magda95
24/11/2020
Polska
Moje najlepsze słuchawki
Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.
Výhody
Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
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