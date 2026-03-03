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SHE2305BK/00
Dostupné v
12,2 mm budiče/otvor. slúchadlá do uší
integrovaný mikrofón
Čierna
Mimoriadne pohodlné
Vďaka jasným farebne odstupňovaným káblom a priesvitnému krytu reproduktora budete neprehliadnuteľní. 12,2 mm neodýmiové akustické budiče poskytujú svieži a čistý zvuk a decentné basy.
Vďaka oválnemu tvaru týchto ľahkých slúchadiel do uší si môžete vychutnávať hudbu v skutočnom pohodlí.
So zabudovaným diaľkovým ovládaním jednoducho pozastavíte hudbu a prijmete hovor. Všetko bez dotyku smartfónu. Vstavaný mikrofón s potlačením ozveny zachováva počas hovoru zvuk čistý.
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