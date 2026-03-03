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Tento produkt už nie je dostupný

2000 seriesSlúchadlá do uší s mikrofónom

SHE2305BL/00

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Ružovo-fialové
Ružovo-fialové
Čierna
Čierna
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Získajte ohromujúci zvuk kamkoľvek pôjdete. Tieto slúchadlá do uší sú k dispozícii v štyroch jasných farebných odtieňoch a môžu sa pochváliť priesvitným krytom s farebnými káblami. Prečo splynúť s okolím, keď ste sa zrodili k výnimočnosti?
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  • 12,2 mm budiče/otvor. slúchadlá do uší

  • integrovaný mikrofón

  • Modré

  • Mimoriadne pohodlné

Jasné farebne odstupňované káble. Priesvitné telo reproduktora

Vďaka jasným farebne odstupňovaným káblom a priesvitnému krytu reproduktora budete neprehliadnuteľní. 12,2 mm neodýmiové akustické budiče poskytujú svieži a čistý zvuk a decentné basy.

Ľahké slúchadlá do uší oválneho tvaru pre pocit pohodlia

Vďaka oválnemu tvaru týchto ľahkých slúchadiel do uší si môžete vychutnávať hudbu v skutočnom pohodlí.

Diaľkové ovládanie v kábli. Pre ľahké prepínanie medzi hudbou a hovormi

So zabudovaným diaľkovým ovládaním jednoducho pozastavíte hudbu a prijmete hovor. Všetko bez dotyku smartfónu. Vstavaný mikrofón s potlačením ozveny zachováva počas hovoru zvuk čistý.

Technické špecifikácie

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