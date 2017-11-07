Tento produkt už nie je dostupný
SHE3010TL/00
Dostupné v
14,8 mm budiče/otvorená zadná strana
Slúchadlo do ucha
Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované ohýbanie.
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo vyššia kvalita zvuku.
Priehľadné, pogumované telo slúchadla sa prispôsobí tvaru ucha a zabezpečí tak pohodlie pri počúvaní.
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Słuchawki douszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Słuchawki douszne
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Słuchawki douszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular