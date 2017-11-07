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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá do uší

SHE3010TL/00

4.3
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modrozelená
Modrozelená
Modré
Modré
Zelená
Zelená
Čierna
Čierna
Výnimočné basy
Slúchadlá Philips SHE3010 s mäkkým telom ponúkajú príjemné, pohodlné nosenie. Sú dostupné v živých, nápaditých farbách hodiacich sa k vášmu štýlu.
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Mäkké telo na pohodlné nosenie

Výnimočné basy

  • 14,8 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Slúchadlo do ucha

Dizajn flexibilného uchytenia Flexi-Grip zaisťuje odolnosť.

Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované ohýbanie.

Neodýmiové magnety zvyšujú výkon basov a citlivosť

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo vyššia kvalita zvuku.

Mäkké telo zabezpečuje pohodlné nosenie

Priehľadné, pogumované telo slúchadla sa prispôsobí tvaru ucha a zabezpečí tak pohodlie pri počúvaní.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Słuchawki douszne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Słuchawki douszne

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Słuchawki douszne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

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