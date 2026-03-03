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SHE3010WT/00
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14,8 mm budiče/otvorená zadná strana
Slúchadlo do ucha
Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované ohýbanie.
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo vyššia kvalita zvuku.
Priehľadné, pogumované telo slúchadla sa prispôsobí tvaru ucha a zabezpečí tak pohodlie pri počúvaní.
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