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  • Výnimočné basy
  • Výnimočné basy
  • Výnimočné basy
  • Výnimočné basy
  • Výnimočné basy
  • Výnimočné basy
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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá do uší

SHE3010WT/00

Dostupné v

Biela
Biela
Modrozelená
Modrozelená
Modré
Modré
Zelená
Zelená
Čierna
Čierna
Výnimočné basy
Slúchadlá Philips SHE3010 s mäkkým telom ponúkajú príjemné, pohodlné nosenie. Sú dostupné v živých, nápaditých farbách hodiacich sa k vášmu štýlu.
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Mäkké telo na pohodlné nosenie

Výnimočné basy

  • 14,8 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Slúchadlo do ucha

Dizajn flexibilného uchytenia Flexi-Grip zaisťuje odolnosť.

Mäkká, ohybná časť chráni káblový spoj pred poškodením, ktoré by inak spôsobilo opakované ohýbanie.

Neodýmiové magnety zvyšujú výkon basov a citlivosť

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo vyššia kvalita zvuku.

Mäkké telo zabezpečuje pohodlné nosenie

Priehľadné, pogumované telo slúchadla sa prispôsobí tvaru ucha a zabezpečí tak pohodlie pri počúvaní.

Technické špecifikácie

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