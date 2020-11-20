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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHE3555BK/00

4.8

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Mohutný beat, pulzujúce basy

Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips Beamers pre výrazné basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice.

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Kompaktný dizajn

Mohutný beat, pulzujúce basy

  • 8,6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Do uší

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubičky prináša ergonomický komfort a prispôsobuje sa skutočnému tvaru ucha.

Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

Vstavané mikrofóny vám umožnia pri počúvaní hudby jednoducho prepínať na prijímanie hovorov, takže budete vždy dostupní.

Mohutné basy a jasný zvuk vďaka výkonným budičom

Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými basmi.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Výhody

Všetko

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Dátum použitia 2019-10-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Dátum použitia 2019-10-20

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Výhody

Качество и удобство

Nevýhody

Не выявил

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Dátum použitia 2021-10-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Dátum použitia 2021-10-09

19/06/2020

България

България

Overený kupujúci

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Výhody

Малки и компактни

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Слушалки с микрофон

Dátum použitia 2019-05-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Слушалки с микрофон

Dátum použitia 2019-05-19

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