Tento produkt už nie je dostupný
SHE3555BK/00
Mohutný beat, pulzujúce basy
Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips Beamers pre výrazné basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice.
8,6 mm budiče/zatvorené vzadu
Do uší
Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubičky prináša ergonomický komfort a prispôsobuje sa skutočnému tvaru ucha.
Vstavané mikrofóny vám umožnia pri počúvaní hudby jednoducho prepínať na prijímanie hovorov, takže budete vždy dostupní.
Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými basmi.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Výhody
Všetko
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Dátum použitia 2019-10-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Dátum použitia 2019-10-20
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Výhody
Качество и удобство
Nevýhody
Не выявил
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Dátum použitia 2021-10-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Dátum použitia 2021-10-09
HRISS
19/06/2020
България
Overený kupujúci
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Výhody
Малки и компактни
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Слушалки с микрофон
Dátum použitia 2019-05-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Слушалки с микрофон
Dátum použitia 2019-05-19