Tento produkt už nie je dostupný
SHE3555WT/00
8,6 mm budiče/zatvorené vzadu
Do uší
Náušníky sa dodávajú v 2 veľkostiach pre prispôsobené a dokonalé nasadenie.
Vstavané mikrofóny vám umožnia pri počúvaní hudby jednoducho prepínať na prijímanie hovorov, takže budete vždy dostupní.
Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými basmi.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Výhody
Všetko
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Výhody
Качество и удобство
Nevýhody
Не выявил
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555RD Навушники з мікрофоном
HRISS
19/06/2020
България
Overený kupujúci
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Výhody
Малки и компактни
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Слушалки с микрофон
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3555WT Слушалки с микрофон