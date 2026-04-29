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Slúchadlá s mikrofónom

Tento produkt už nie je dostupný

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Slúchadlá s mikrofónom

SHL3075WT/00

Slúchadlá s mikrofónom

Tento produkt už nie je dostupný

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna

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Aplikácia Philips Headphones

Aplikácia Philips Headphones vám umožní naplno využiť potenciál vašich slúchadiel. K dispozícii máte všetky funkcie, ktoré vám poskytnú ten najlepší zvukový zážitok z vášho mobilného zariadenia.

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Aplikácia Philips Headphones

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 433.1 kB
  • 12 March 2024

Krátka používateľská príručka - English (US)

  • PDF súbor, 72.8 kB
  • 17 November 2023

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