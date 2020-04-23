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  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHL3075WT/00

4.9
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Pocíťte to. BASS+
Slúchadlá BASS+ od spoločnosti Philips obohatia vašu hudbu o mohutné, výrazné basy. Pri týchto slúchadlách sa podarilo vtesnať výkonné a úderné basy do elegantného, kompaktného balenia, takže sú ako stvorené pre tých, ktorí oceňujú bíty s bohatšími basmi bez zbytočne veľkých rozmerov.
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Pocíťte to. BASS+

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

32 mm budiče reproduktorov

32 mm budiče reproduktorov

Slúchadlá BASS+ obsahujú 32 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú mohutné, úderné basy.

Dizajn s optimálnym prispôsobením používateľovi

Dizajn s optimálnym prispôsobením používateľovi

Dizajn slúchadiel BASS+ zaručí, že vám optimálne sadnú. Otočné náušníky a prispôsobiteľný hlavový oblúk zaistia dokonalé prispôsobenie všetkým používateľom.

Mohutné, výrazné basy, ktoré pocítite

Mohutné, výrazné basy, ktoré pocítite

Mohutné, výkonné basy vám umožnia precítiť rytmus naplno. Nenechajte sa oklamať elegantným dizajnom! Špeciálne vyladené budiče a basové otvory produkujú mimoriadne nízke frekvencie na vytvorenie jedinečného zvuku BASS+.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Výhody

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/11/2017

Polska

Polska

Rewelacyjne!

Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Výhody

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Nevýhody

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BL Навушники з мікрофоном

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky