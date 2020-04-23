Tento produkt už nie je dostupný
SHL3075BL/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
Slúchadlá BASS+ obsahujú 32 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú mohutné, úderné basy.
Dizajn slúchadiel BASS+ zaručí, že vám optimálne sadnú. Otočné náušníky a prispôsobiteľný hlavový oblúk zaistia dokonalé prispôsobenie všetkým používateľom.
Mohutné, výkonné basy vám umožnia precítiť rytmus naplno. Nenechajte sa oklamať elegantným dizajnom! Špeciálne vyladené budiče a basové otvory produkujú mimoriadne nízke frekvencie na vytvorenie jedinečného zvuku BASS+.
4.9
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Výhody
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
jogintiger
26/11/2017
Polska
Rewelacyjne!
Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Výhody
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Nevýhody
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3075BL Навушники з мікрофоном