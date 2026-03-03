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  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHL3075RD/00

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Pocíťte to. BASS+
Slúchadlá BASS+ od spoločnosti Philips obohatia vašu hudbu o mohutné, výrazné basy. Pri týchto slúchadlách sa podarilo vtesnať výkonné a úderné basy do elegantného, kompaktného balenia, takže sú ako stvorené pre tých, ktorí oceňujú bíty s bohatšími basmi bez zbytočne veľkých rozmerov.
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Pocíťte to. BASS+

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

32 mm budiče reproduktorov

32 mm budiče reproduktorov

Slúchadlá BASS+ obsahujú 32 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú mohutné, úderné basy.

Dizajn s optimálnym prispôsobením používateľovi

Dizajn s optimálnym prispôsobením používateľovi

Dizajn slúchadiel BASS+ zaručí, že vám optimálne sadnú. Otočné náušníky a prispôsobiteľný hlavový oblúk zaistia dokonalé prispôsobenie všetkým používateľom.

Mohutné, výrazné basy, ktoré pocítite

Mohutné, výrazné basy, ktoré pocítite

Mohutné, výkonné basy vám umožnia precítiť rytmus naplno. Nenechajte sa oklamať elegantným dizajnom! Špeciálne vyladené budiče a basové otvory produkujú mimoriadne nízke frekvencie na vytvorenie jedinečného zvuku BASS+.

Technické špecifikácie

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