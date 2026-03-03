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SHL3075RD/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
Slúchadlá BASS+ obsahujú 32 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú mohutné, úderné basy.
Dizajn slúchadiel BASS+ zaručí, že vám optimálne sadnú. Otočné náušníky a prispôsobiteľný hlavový oblúk zaistia dokonalé prispôsobenie všetkým používateľom.
Mohutné, výkonné basy vám umožnia precítiť rytmus naplno. Nenechajte sa oklamať elegantným dizajnom! Špeciálne vyladené budiče a basové otvory produkujú mimoriadne nízke frekvencie na vytvorenie jedinečného zvuku BASS+.
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