Tento produkt už nie je dostupný
SHL3175BK/00
40 mm ovládače/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Kompaktné skladanie
40 mm neodýmiové reproduktory produkujúce mohutné výrazné basy
Výkonné basy na umocnenie poslucháčskeho zážitku. Nenechajte sa oklamať elegantným dizajnom slúchadiel. Špeciálne navrhnutý basový otvor a špeciálne vyladené budiče produkujú mimoriadne nízke frekvencie, ktoré dodávajú slúchadlám jedinečný zvuk Bass+. Samostatný akustický objem sa používa na zaistenie vysokej konzistencie výkonu basov u všetkých nahrávok.
Jedinečný kompaktný skladateľný dizajn poskytuje to najlepšie pohodlie na cestách. Slúchadlá možno zložiť naplocho alebo kompaktne na jednoduché prenášanie a odloženie.
5.0
z 5
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Výhody
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Nevýhody
Nincs ilyen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal