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  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+

Tento produkt už nie je dostupný

BASS+Slúchadlá s mikrofónom

SHL3175WT/00

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Pocíťte to. BASS+
Slúchadlá Philips BASS+ obohatia vašu hudbu o mohutné výrazné basy. Pri týchto slúchadlách zakrývajúcich uši sa podarilo vtesnať výkonné a úderné basy do elegantného robustného dizajnu, takže sú ako stvorené pre tých, ktorí oceňujú bíty s bohatšími basmi bez zbytočne veľkých rozmerov.
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Pocíťte to. BASS+

  • 40 mm ovládače/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Kompaktné skladanie

40 mm neodýmiové reproduktory

40 mm neodýmiové reproduktory

40 mm neodýmiové reproduktory produkujúce mohutné výrazné basy

Mohutné výrazné basy, ktoré pocítite

Mohutné výrazné basy, ktoré pocítite

Výkonné basy na umocnenie poslucháčskeho zážitku. Nenechajte sa oklamať elegantným dizajnom slúchadiel. Špeciálne navrhnutý basový otvor a špeciálne vyladené budiče produkujú mimoriadne nízke frekvencie, ktoré dodávajú slúchadlám jedinečný zvuk Bass+. Samostatný akustický objem sa používa na zaistenie vysokej konzistencie výkonu basov u všetkých nahrávok.

Možnosť zloženia do kompaktnej formy na jednoduché skladovanie a prenášanie

Možnosť zloženia do kompaktnej formy na jednoduché skladovanie a prenášanie

Jedinečný kompaktný skladateľný dizajn poskytuje to najlepšie pohodlie na cestách. Slúchadlá možno zložiť naplocho alebo kompaktne na jednoduché prenášanie a odloženie.

Technické špecifikácie

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