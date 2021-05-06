Tento produkt už nie je dostupný
SHQ1400CL/00
Dostupné v
Určené na používanie v exteriéri
Umývateľné
Odolné voči potu/vodotesné
Slúchadlo do ucha
Prispôsobte si slúchadlá svojím požiadavkám. Vyberte si medzi svorkou na ucho, špičkou do ucha alebo slúchadlom do ucha, aby slúchadlá pevne držali v ušiach a vy ste mohli bez problémov trénovať.
Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.
Uspôsobený pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu a dokáže odolať extrémnym tréningom.
3.7
z 5
3
Recenzie
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Výhody
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki