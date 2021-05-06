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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá

SHQ1400CL/00

3.7
| (3) Recenzie

Dostupné v

Limetovo žltá a biela
Limetovo žltá a biela
Limetovo-žltá
Limetovo-žltá
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Športové slúchadlá Philips Actionfit RunWild vás donútia prekonávať vaše osobné rekordy. Sú ľahké ako pierko, vodotesné a prispôsobiteľné, aby vám dokonale sadli. Vysokovýkonné budiče vás zas napumpujú hlbokými basmi, aby ste mali silu ďalej sa hýbať.
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Prispôsobiteľné športové slúchadlá do uší

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  • Určené na používanie v exteriéri

  • Umývateľné

  • Odolné voči potu/vodotesné

  • Slúchadlo do ucha

Prispôsobte si štýl nosenia slúchadiel pomocou svorky na ucho, špičky do ucha alebo slúchadla do uší

Prispôsobte si štýl nosenia slúchadiel pomocou svorky na ucho, špičky do ucha alebo slúchadla do uší

Prispôsobte si slúchadlá svojím požiadavkám. Vyberte si medzi svorkou na ucho, špičkou do ucha alebo slúchadlom do ucha, aby slúchadlá pevne držali v ušiach a vy ste mohli bez problémov trénovať.

Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.

Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť

Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť

Uspôsobený pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu a dokáže odolať extrémnym tréningom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

3

Recenzie

4
3
2

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Výhody

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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