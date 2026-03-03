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SHQ1400LF/00
Dostupné v
Určené na používanie v exteriéri
Umývateľné
Odolné voči potu/vodotesné
Slúchadlo do ucha
Prispôsobte si slúchadlá svojím požiadavkám. Vyberte si medzi svorkou na ucho, špičkou do ucha alebo slúchadlom do ucha, aby slúchadlá pevne držali v ušiach a vy ste mohli bez problémov trénovať.
Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.
Uspôsobený pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu a dokáže odolať extrémnym tréningom.
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