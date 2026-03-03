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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá

SHQ1400LF/00

Dostupné v

Limetovo žltá a biela
Limetovo žltá a biela
Limetovo-žltá
Limetovo-žltá
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Športové slúchadlá Philips Actionfit RunWild vás donútia prekonávať vaše osobné rekordy. Sú ľahké ako pierko, vodotesné a prispôsobiteľné, aby vám dokonale sadli. Vysokovýkonné budiče vás zas napumpujú hlbokými basmi, aby ste mali silu ďalej sa hýbať.
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Prispôsobiteľné športové slúchadlá do uší

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  • Určené na používanie v exteriéri

  • Umývateľné

  • Odolné voči potu/vodotesné

  • Slúchadlo do ucha

Prispôsobte si štýl nosenia slúchadiel pomocou svorky na ucho, špičky do ucha alebo slúchadla do uší

Prispôsobte si štýl nosenia slúchadiel pomocou svorky na ucho, špičky do ucha alebo slúchadla do uší

Prispôsobte si slúchadlá svojím požiadavkám. Vyberte si medzi svorkou na ucho, špičkou do ucha alebo slúchadlom do ucha, aby slúchadlá pevne držali v ušiach a vy ste mohli bez problémov trénovať.

Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.

Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť

Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť

Uspôsobený pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu a dokáže odolať extrémnym tréningom.

Technické špecifikácie

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