Tento produkt už nie je dostupný
12 druhov
Systém Latteduo
Strieborná
Mlynček s 12 stupňami nastavenia
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)
Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.
Ocenenia
4.9
z 5
50
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
strzi
06/07/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Náš první kávovar, zatím skvělá volba
Chtěl jsem kávovar, který bude mít nádržku na vodu vpředu, keramický mlýnek, snadné čištění. Toto vše splnil Xelsis.
Výhody
jednoduchá obsluha i údržba
Nevýhody
nenašel jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7580/00 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7580/00 Automatický kávovar
Klokan147
09/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělá káva bez námahy
S kávovarem jsem moc spokojená, má velmi snadné ovládání i čištění. Moc se mi líbí systém napěňování mléka, který umožňuje trubičku na mléko nejen vložit do příslušné karafy, ale také rovnou do krabice s mlékem. Každý detail kávovaru je dobře vymyšlený, mám z něho velkou radost!
Výhody
Jednoduché ovládání i čištění, skvělá chuť kávy
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar
Djkertys
19/10/2021
Česká republika
Kávovar Saeco
Kávovar je opravdu výborný. Jednoduché ovládání a výborné druhý kávy. Nastavení všeho od teploty až po chuť.
Výhody
Rychlost a tichý chod. Menu v češtině.
Nevýhody
Žádné mě nenapadají.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia
Energetická trieda: B, podľa švajčiarskej energetickej triedy a na základe meracej metódy podľa normy EN 60661.