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  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
  • Preskúmajte svet kávovarov Saeco.

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco XelsisPlnoautomatický kávovar

SM7581/00

4.9
| (50) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Preskúmajte svet kávovarov Saeco.
Ponúka až 12 svetovo najznámejších receptov bežnej prípravy espressa a kapučína, ako aj špeciálnej kávy, napríklad Americano. Stačí vybrať nápoj jednoduchým potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke a ak si prajete, môžete ho prispôsobiť prostredníctvom našej intuitívnej funkcie Coffee Equalizer™
Zobraziť všetky výhody

Preskúmajte svet kávovarov Saeco.

  • 12 druhov

  • Systém Latteduo

  • Strieborná

  • Mlynček s 12 stupňami nastavenia

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-961326

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

50

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3
2

06/07/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Náš první kávovar, zatím skvělá volba

Chtěl jsem kávovar, který bude mít nádržku na vodu vpředu, keramický mlýnek, snadné čištění. Toto vše splnil Xelsis.

Výhody

jednoduchá obsluha i údržba

Nevýhody

nenašel jsem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7580/00 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7580/00 Automatický kávovar

09/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělá káva bez námahy

S kávovarem jsem moc spokojená, má velmi snadné ovládání i čištění. Moc se mi líbí systém napěňování mléka, který umožňuje trubičku na mléko nejen vložit do příslušné karafy, ale také rovnou do krabice s mlékem. Každý detail kávovaru je dobře vymyšlený, mám z něho velkou radost!

Výhody

Jednoduché ovládání i čištění, skvělá chuť kávy

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar

19/10/2021

Česká republika

Česká republika

Kávovar Saeco

Kávovar je opravdu výborný. Jednoduché ovládání a výborné druhý kávy. Nastavení všeho od teploty až po chuť.

Výhody

Rychlost a tichý chod. Menu v češtině.

Nevýhody

Žádné mě nenapadají.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7581/00 Automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia

  2. Energetická trieda: B, podľa švajčiarskej energetickej triedy a na základe meracej metódy podľa normy EN 60661.