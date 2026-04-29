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Saeco Xelsis Plnoautomatický kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Saeco XelsisPlnoautomatický kávovar

SM7581/00

Saeco Xelsis Plnoautomatický kávovar

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7581/00 - English (US)

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 388.3 kB
  • 13 March 2026

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