Jednotka v žehlení
Jedinečná nastaviteľná hlava
Vodorovné a zvislé naparovanie
Špicatý hrot naparovacej platničky
Výkon 1500 W
Inovatívna nastaviteľná hlava znamená, že môžete vyhladiť záhyby v akomkoľvek uhle, čo vám dáva možnosť naparovať vertikálne alebo horizontálne – podľa toho, čo si vyberiete!
Naparovacia platnička má špicatý hrot, takže môžete ľahko vyhladzovať záhyby s mimoriadnou presnosťou na ťažko dostupných miestach, ako sú gombíky, goliere a záhyby.
Kedykoľvek ho budete potrebovať, naparovač je pripravený na použitie už za 30 sekúnd. Svetelná kontrolka signalizuje, kedy ste pripravení začať, takže naparovanie dokončíte za chvíľu. Ideálny pri rozhodovaní o oblečení na poslednú chvíľu.
Ocenenia
4.9
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Miselka
05/02/2025
Slovensko
Super naparovač 👍
Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍
Výhody
Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie
Nevýhody
Ťažší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
30/10/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu
Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Karuna Dáša
13/02/2025
Česká republika
vyžehlí i jemné plesové šaty
Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 10 sekundovom naparovaní.
Porovnanie so zariadením Philips GC362 na základe internej testovacej správy spoločnosti Philips