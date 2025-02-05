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  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
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7000 SeriesRučný naparovač

STH7030/10

4.9
| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Využite svoj šatník na maximum
S ručným naparovačom Philips Series 7000 si za moment nachystáte všetko vaše oblečenie. Vďaka nastaviteľnej hlavici a špicatému hrotu naparovacej platničky bude odstraňovanie záhybov rýchle a pohodlné v akomkoľvek uhle a technológia OptimalTemp zaručí, že sa oblečenie nikdy nespáli.
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Jednotka v žehlení

Pohodlné, rýchle a efektívne naparovanie

Využite svoj šatník na maximum

  • Jedinečná nastaviteľná hlava

  • Vodorovné a zvislé naparovanie

  • Špicatý hrot naparovacej platničky

  • Výkon 1500 W

Nastaviteľná hlavica na jednoduché a pohodlné naparovanie

Inovatívna nastaviteľná hlava znamená, že môžete vyhladiť záhyby v akomkoľvek uhle, čo vám dáva možnosť naparovať vertikálne alebo horizontálne – podľa toho, čo si vyberiete!

Špicatým hrotom efektívne dosiahnete ktorúkoľvek oblasť na oblečení

Naparovacia platnička má špicatý hrot, takže môžete ľahko vyhladzovať záhyby s mimoriadnou presnosťou na ťažko dostupných miestach, ako sú gombíky, goliere a záhyby.

Pripravený na spustenie naparovania iba za 30 sekúnd

Kedykoľvek ho budete potrebovať, naparovač je pripravený na použitie už za 30 sekúnd. Svetelná kontrolka signalizuje, kedy ste pripravení začať, takže naparovanie dokončíte za chvíľu. Ideálny pri rozhodovaní o oblečení na poslednú chvíľu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

05/02/2025

Slovensko

Slovensko

Super naparovač 👍

Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍

Výhody

Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie

Nevýhody

Ťažší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

30/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu

Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

13/02/2025

Česká republika

Česká republika

vyžehlí i jemné plesové šaty

Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 10 sekundovom naparovaní.

  2. Porovnanie so zariadením Philips GC362 na základe internej testovacej správy spoločnosti Philips