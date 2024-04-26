Tento produkt už nie je dostupný
TAE1105BK/00
8,6 mm budiče pre výrazné basy
Pozlátený konektor
Bezpečné, pohodlné do uší
Diaľ. ovl. na kábli pre ľahké ovládanie
Aký by bol život v pohybe bez vašich obľúbených skladieb? Tieto slúchadlá vás vďaka výkonným 8,6 mm neodýmiovým budičom presvedčia svojimi výraznými basmi a navyše sa môžu pochváliť pozláteným konektorom.
Ergonomický dizajn akustickej trubice a vymeniteľné gumené kryty na slúchadlá v troch veľkostiach umožňujú, aby slúchadlá pohodlne sadli do ucha. Vychutnajte si každú sekundu tónov, ktoré sa vám tak páčia.
Prijmite hovor alebo pozastavte prehrávanie zoznamu skladieb bez toho, aby ste museli chytiť do ruky svoj smartfón. Je to úžasné, keď sa práve rozbiehajú basy a vy nechcete premeškať najlepšie momenty.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші