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  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba
  • Vaša hudba, vaša farba

Tento produkt už nie je dostupný

Káblové slúchadlá do uší

TAE1105WT/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Ružová
Ružová
Čierna
Čierna
Vaša hudba, vaša farba
Tieto zabudované slúchadlá do uší vám prinesú sviežu hudbu, na ktorú sa môžete hýbať vo vlastnom štýle. Získate zvučné basy, výrazný vzhľad a slúchadlá pohodlne sadnú do uší. Potrebujete použiť hlasového telefónneho asistenta? Stačí stlačiť zabudované tlačidlo asistencie.
Zobraziť všetky výhody

Vaša hudba, vaša farba

  • 8,6 mm budiče pre výrazné basy

  • Pozlátený konektor

  • Bezpečné, pohodlné do uší

  • Diaľ. ovl. na kábli pre ľahké ovládanie

Bohaté basy. Čistý zvuk

Aký by bol život v pohybe bez vašich obľúbených skladieb? Tieto slúchadlá vás vďaka výkonným 8,6 mm neodýmiovým budičom presvedčia svojimi výraznými basmi a navyše sa môžu pochváliť pozláteným konektorom.

Roztočte to s hudbou naozaj pohodlne

Ergonomický dizajn akustickej trubice a vymeniteľné gumené kryty na slúchadlá v troch veľkostiach umožňujú, aby slúchadlá pohodlne sadli do ucha. Vychutnajte si každú sekundu tónov, ktoré sa vám tak páčia.

Diaľkové ovládanie na kábli. Prepínajte medzi zoznamom skladieb a hovormi

Prijmite hovor alebo pozastavte prehrávanie zoznamu skladieb bez toho, aby ste museli chytiť do ruky svoj smartfón. Je to úžasné, keď sa práve rozbiehajú basy a vy nechcete premeškať najlepšie momenty.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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