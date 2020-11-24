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  • Cíťte tie basy
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  • Cíťte tie basy
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  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
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  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá do uší

TAE4205BK/00

5
| (1) Recenzia

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Cíťte tie basy
Milujete chvíle, keď udierajú basy? Tieto bezdrôtové slúchadlá do ucha vám prinesú silnejšie basy jediným dotykom tlačidla. Získate 10 hodín prehrávania, rýchle nabíjanie a mäkké krídlové špičky na bezpečné upevnenie a lepšiu pasívnu izoláciu hluku.
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Cíťte tie basy

  • 8,2 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Do uší

Tlačidlo zosilnených BASOV. Okamžite silnejšie basy

Tlačidlo zosilnených BASOV. Okamžite silnejšie basy

Tieto bezdrôtové slúchadlá sa môžu pochváliť 8,2 mm neodymovými budičmi, ktoré vám poskytujú čistý zvuk a výrazné basy. Ak chcete viac, jednoducho stlačte tlačidlo zosilnenia BASOV na diaľkovom ovládači. Okamžite pocítite rozdiel.

10 hodín prehrávania. USB-C nabíjanie

10 hodín prehrávania. USB-C nabíjanie

Vďaka 2-hodinovému nabíjaniu pomocou USB-C získate 10 hodín prehrávania. Pri vybíjaní batérie vám rýchle 15-minútové nabitie poskytne ďalšiu hodinu a pol prehrávania. Plochý kábel slúchadiel sedí pohodlne za krkom, či sú slúchadlá vo vnútri ucha alebo vonku.

Bezpečné, flexibilné, pohodlné

Bezpečné, flexibilné, pohodlné

Oválna akustická trubica a vymeniteľné kryty na slúchadlá do uší umožňujú pohodlné nosenie v uchu. Krídlové špičky zapadajú pod záhyb vonkajšieho ucha a umožňujú bezpečné uchytenie a lepšiu pasívnu izoláciu hluku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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