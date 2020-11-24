Tento produkt už nie je dostupný
TAE4205WT/00
8,2 mm budiče/zatvorená zadná strana
Do uší
Tieto bezdrôtové slúchadlá sa môžu pochváliť 8,2 mm neodymovými budičmi, ktoré vám poskytujú čistý zvuk a výrazné basy. Ak chcete viac, jednoducho stlačte tlačidlo zosilnenia BASOV na diaľkovom ovládači. Okamžite pocítite rozdiel.
Vďaka 2-hodinovému nabíjaniu pomocou USB-C získate 10 hodín prehrávania. Pri vybíjaní batérie vám rýchle 15-minútové nabitie poskytne ďalšiu hodinu a pol prehrávania. Plochý kábel slúchadiel sedí pohodlne za krkom, či sú slúchadlá vo vnútri ucha alebo vonku.
Oválna akustická trubica a vymeniteľné kryty na slúchadlá do uší umožňujú pohodlné nosenie v uchu. Krídlové špičky zapadajú pod záhyb vonkajšieho ucha a umožňujú bezpečné uchytenie a lepšiu pasívnu izoláciu hluku.
5.0
z 5
1
Recenzia
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Táto recenzia bola vytvorená pre TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Táto recenzia bola vytvorená pre TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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