Tento produkt už nie je dostupný
TAH4105WT/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Ľahký hlavový oblúk
Kompaktné skladanie
Zažívajte svoje najlepšie momenty na tanečnom parkete vždy a znova. 32 mm neodýmiové budiče sa postarajú o mohutné výrazné basy a jasný zvuk. Vyhotovenie so zatvorenou zadnou stranou poskytuje skvelú zvukovú izoláciu, takže si budete môcť vychutnať každú sekundu svojich obľúbených nahrávok.
Tieto slúchadlá na uši sú dostupné v štýlových matných farebných prevedeniach a môžu sa pochváliť podšitou čelenkou, ktorá je taká ľahká, že ju ani nepocítite. Mäkké náušníky sú zreteľne označené pre ľavé a pravé ucho a môžete ich ohýbať, kým nebudú správne sedieť.
Roztočte to s basmi. Náušníky sa zložia naplocho a stočia dovnútra, aby sa ľahko uložili do vrecka alebo tašky. Stačí ich len zložiť a vziať so sebou.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Výhody
barva, udobje, so lahke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke