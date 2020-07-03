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  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
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Tento produkt už nie je dostupný

3000 seriesSlúchadlá na uši

TAH4105WT/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Váš rytmus. Váš štýl.
Budete sa cítiť, ako by ste práve vykročili na tanečný parket. Tieto príušné slúchadlá sa postarajú o čistý zvuk a silné basy. Podšitá páska zabezpečí pohodlie a dizajn matnej farby vám umožní prispôsobiť si hudbu na vlastný štýl.
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Váš rytmus. Váš štýl.

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Ľahký hlavový oblúk

  • Kompaktné skladanie

Bohaté basy, čistý zvuk

Zažívajte svoje najlepšie momenty na tanečnom parkete vždy a znova. 32 mm neodýmiové budiče sa postarajú o mohutné výrazné basy a jasný zvuk. Vyhotovenie so zatvorenou zadnou stranou poskytuje skvelú zvukovú izoláciu, takže si budete môcť vychutnať každú sekundu svojich obľúbených nahrávok.

Ľahký a nastaviteľný podšitý hlavový oblúk

Tieto slúchadlá na uši sú dostupné v štýlových matných farebných prevedeniach a môžu sa pochváliť podšitou čelenkou, ktorá je taká ľahká, že ju ani nepocítite. Mäkké náušníky sú zreteľne označené pre ľavé a pravé ucho a môžete ich ohýbať, kým nebudú správne sedieť.

Dizajn s plochým skladaním pre jednoduché skladovanie

Roztočte to s basmi. Náušníky sa zložia naplocho a stočia dovnútra, aby sa ľahko uložili do vrecka alebo tašky. Stačí ich len zložiť a vziať so sebou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Výhody

barva, udobje, so lahke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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