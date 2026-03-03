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TAH4105BK/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Ľahký hlavový oblúk
Kompaktné skladanie
Zažívajte svoje najlepšie momenty na tanečnom parkete vždy a znova. 32 mm neodýmiové budiče sa postarajú o mohutné výrazné basy a jasný zvuk. Vyhotovenie so zatvorenou zadnou stranou poskytuje skvelú zvukovú izoláciu, takže si budete môcť vychutnať každú sekundu svojich obľúbených nahrávok.
Tieto slúchadlá na uši sú dostupné v štýlových matných farebných prevedeniach a môžu sa pochváliť podšitou čelenkou, ktorá je taká ľahká, že ju ani nepocítite. Mäkké náušníky sú zreteľne označené pre ľavé a pravé ucho a môžete ich ohýbať, kým nebudú správne sedieť.
Roztočte to s basmi. Náušníky sa zložia naplocho a stočia dovnútra, aby sa ľahko uložili do vrecka alebo tašky. Stačí ich len zložiť a vziať so sebou.
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