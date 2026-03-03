VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.
  • Váš rytmus. Váš štýl.

Tento produkt už nie je dostupný

3000 seriesSlúchadlá na uši

TAH4105BK/00

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Váš rytmus. Váš štýl.
Budete sa cítiť, ako by ste práve vykročili na tanečný parket. Tieto príušné slúchadlá sa postarajú o čistý zvuk a silné basy. Podšitá páska zabezpečí pohodlie a dizajn matnej farby vám umožní prispôsobiť si hudbu na vlastný štýl.
Zobraziť všetky výhody

Váš rytmus. Váš štýl.

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Ľahký hlavový oblúk

  • Kompaktné skladanie

Bohaté basy, čistý zvuk

Zažívajte svoje najlepšie momenty na tanečnom parkete vždy a znova. 32 mm neodýmiové budiče sa postarajú o mohutné výrazné basy a jasný zvuk. Vyhotovenie so zatvorenou zadnou stranou poskytuje skvelú zvukovú izoláciu, takže si budete môcť vychutnať každú sekundu svojich obľúbených nahrávok.

Ľahký a nastaviteľný podšitý hlavový oblúk

Tieto slúchadlá na uši sú dostupné v štýlových matných farebných prevedeniach a môžu sa pochváliť podšitou čelenkou, ktorá je taká ľahká, že ju ani nepocítite. Mäkké náušníky sú zreteľne označené pre ľavé a pravé ucho a môžete ich ohýbať, kým nebudú správne sedieť.

Dizajn s plochým skladaním pre jednoduché skladovanie

Roztočte to s basmi. Náušníky sa zložia naplocho a stočia dovnútra, aby sa ľahko uložili do vrecka alebo tašky. Stačí ich len zložiť a vziať so sebou.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky