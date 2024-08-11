Tento produkt už nie je dostupný
TAH4205RD/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Kompaktné skladanie
Až 29 hodín prehrávania
Tieto slúchadlá na uši sa môžu pochváliť výkonnými 32 mm neodýmiovými akustickými ovládačmi, ktoré sa postarajú o svieži zvuk a bohaté basy. Keď chcete ešte viac, jednoducho stlačte tlačidlo zosilnených basov a okamžite pocítite ten rozdiel.
Pomocou nabíjania USB-C získate až 29 hodín prehrávania. Ak začnete mať nízku batériu, rýchle 15-minútové nabitie sa postará o to, aby ste mohli prehrávať hudbu ešte 4 hodiny.
Tieto slúchadlá na uši sú dostupné v štýlových matných farebných prevedeniach a môžu sa pochváliť podšitou čelenkou, ktorá je taká ľahká, že ju ani nepocítite. Mäkké náušníky sú zreteľne označené pre ľavé a pravé ucho a môžete ich ohýbať, kým nebudú správne sedieť.
4.0
z 5
25
Recenzie
MachyHráč
11/08/2024
Česká republika
Dobré
Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju
Výhody
dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení
Nevýhody
někdy se odpojí
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Šedý vlk
18/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Sluchátka
Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Delli
07/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Sluchatka jsou super
Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.