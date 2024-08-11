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  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
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  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy
  • Cíťte tie basy

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá na uši

TAH4205WT/00

4
| (25) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Cíťte tie basy
Roztočte zvuk s vyššími basmi. Tieto bezdrôtové príušné slúchadlá sa môžu pochváliť tlačidlom propagácie basov BASS, takže ho môžete napumpovať vždy, keď chcete. Získate až 29 hodín prehrávania, rýchle nabíjanie a výber štýlových matných farieb.
Zobraziť všetky výhody

Cíťte tie basy

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Kompaktné skladanie

  • Až 29 hodín prehrávania

Tlačidlo zosilnených basov. Výraznejšie basy na jeden dotyk

Tlačidlo zosilnených basov. Výraznejšie basy na jeden dotyk

Tieto slúchadlá na uši sa môžu pochváliť výkonnými 32 mm neodýmiovými akustickými ovládačmi, ktoré sa postarajú o svieži zvuk a bohaté basy. Keď chcete ešte viac, jednoducho stlačte tlačidlo zosilnených basov a okamžite pocítite ten rozdiel.

29 hod. prehrávania. USB-C nabíjanie.

29 hod. prehrávania. USB-C nabíjanie.

Pomocou nabíjania USB-C získate až 29 hodín prehrávania. Ak začnete mať nízku batériu, rýchle 15-minútové nabitie sa postará o to, aby ste mohli prehrávať hudbu ešte 4 hodiny.

Ľahký a nastaviteľný podšitý hlavový oblúk

Ľahký a nastaviteľný podšitý hlavový oblúk

Tieto slúchadlá na uši sú dostupné v štýlových matných farebných prevedeniach a môžu sa pochváliť podšitou čelenkou, ktorá je taká ľahká, že ju ani nepocítite. Mäkké náušníky sú zreteľne označené pre ľavé a pravé ucho a môžete ich ohýbať, kým nebudú správne sedieť.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

25

Recenzie

11/08/2024

Česká republika

Česká republika

Dobré

Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju

Výhody

dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení

Nevýhody

někdy se odpojí

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Sluchátka

Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

07/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Sluchatka jsou super

Miluji funkci bass, nadherne vam to obohati zazitek z hudby. Jsou pohodlna a maji krasny matny styl. Za super penize!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH4205BL Bezdrátová sluchátka na uši

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  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.