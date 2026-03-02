Ak hľadáte mimoriadne pohodlné slúchadlá s potlačením hluku na každodenné používanie, tieto sú tou pravou voľbou. Ponúkajú bohatý zvuk s hlbokými basmi aj pri nízkej hlasitosti. Vymeniteľné náušníky a batéria maximalizujú pohodlie a výkon na dlhé roky.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
Špeciálne vyladené 32 mm budiče a dynamické basy sa spájajú, aby vám priniesli skvelý zvuk s plnými a bohatými basmi aj pri nízkych hlasitostiach. Ak sledujete film alebo hráte hry, môžete v našej sprievodnej aplikácii zapnúť režim s nízkou latenciou.
Pohodlné nasadenie s náhradnými komponentmi na roky používania
Mäkké náušníky z polyuretánovej kože a mäkký nastaviteľný hlavový oblúk vám zaručia mimoriadne pohodlné nasadenie. Aby ste dosiahli najlepšie akustické tesnenie a pohodlie, môžete vymeniť vankúšiky na uši z pamäťovej peny, ak sa časom opotrebujú. Môžete taktiež vymeniť nabíjateľnú lítium-iónovú batériu slúchadiel, keď dosiahne koniec životnosti.
Vždy počúvajte hudbu s aktívnym potlačením hluku
Aktívne potlačenie hluku redukuje vonkajší hluk, takže sa môžete sústrediť na svoje skladby, podcasty a hovory. Môžete ho nechať automaticky zapnuté alebo použiť aplikáciu pre slúchadlá Philips a nastaviť úrovne sami.
Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth®
Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.
Až 70 hodín prehrávania (50 so zapnutým potláčaním hluku)
Keď je potláčanie hluku vypnuté, môžete získať až 70 hodín prehrávania pri úplnom nabití a keď je potláčanie hluku zapnuté, získate až 50 hodín. Ak potrebujete rýchle nabitie, stačí nabíjať len 5 minút a získate ďalšie 4 hodiny.
Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia zo sveta okolo vás.
Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si svoj zážitok
Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na nastavenie potlačenia hluku, aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.
Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.
Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie
V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.
Technické špecifikácie
Zvuk
Akustický systém
Uzatvorený
Frekvenčný rozsah
20 – 20 000 Hz
Impedancia
32 Ohmov
Maximálny príkon
10 mW
Citlivosť
113 dB (1 kHz, 1 mW)
Priemer reproduktora
32
mm
Typ budiča
Dynamický
Pripojiteľnosť
Verzia rozhrania Bluetooth
6,0
Profily Bluetooth
A2DP
AVRCP
HFP
Maximálny rozsah
Až do 10
m
Viacbodové pripojenie
Áno
Podporovaný kodek
SBC
Vonkajší kartón
Dĺžka
21.70
cm
Počet používateľských balení
3
Šírka
18.50
cm
Hmotnosť brutto
1.32
kg
Výška
25.50
cm
GTIN
1 48 95229 17759 5
Hmotnosť netto
0.50
kg
Hmotnosť obalu
0.82
kg
Pohodlie
Ovládanie hlasitosti
Áno
Podpora aplikácie Philips Headphones
Áno
Google Fast Pair
Áno
Možnosť aktualizácie firmvéru
Áno
Typ ovládačov
Tlačidlo
Microsoft Swift Pair
Áno
Príkon
Počet batérií
1 ks
Čas nabíjania
2
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
50
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
70
hodina(y)
Rýchly čas nabíjania
5 mins for 4 hrs
Hmotnosť batérie (celková)
9.52
g
Kapacita batérie (Slúchadlá)
500
mAh
Typ batérie (Slúchadlá)
Lítium-polymerová (zabudovaná)
Rozmery balenia
Výška
24.5
cm
Typ balenia
Lepenka
Typ policového umiestnenia
Zavesenie
Šírka
19.85
cm
Hĺbka
5.5
cm
Počet zabalených kusov výrobkov
1
EAN
48 95229 17759 8
Hmotnosť brutto
0.332
kg
Hmotnosť netto
0.168
kg
Hmotnosť obalu
0.164
kg
Rozmery produktu
Výška
17.84
cm
Šírka
15.84
cm
Hĺbka
7.37
cm
Hmotnosť
0.156
kg
Príslušenstvo
Stručná príručka spustenia
Áno
Dizajn
Farba
Ružová
Štýl nosenia
Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie
Naplocho/dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel
Umelá koža
Prispôsobené tvaru ucha
Na uši
Typ náušníkov
S uzavretou zadnou časťou
Telekomunikácia
Mikrofón na volanie
1 mic
UPC
UPC
8 40063 20804 9
Funkcie ANC
Technológia aktívneho potláčania hluku
FB
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
3 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
Áno
Hlasový asistent
Kompatibilné s hlasovým asistentom
Apple Siri
Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta
Stlačte multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasovéh asistenta
Áno
Udržateľnosť
Plastový kryt
obsahuje 71 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS
