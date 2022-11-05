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  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy
  • Prichádzajú basy

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá

TAH5205BK/00

2
| (6) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Prichádzajú basy
Zakryte si uši a precíťte basy. Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši sa môžu pochváliť tlačidlom zvýraznenia basov na zabezpečenie hlbších basov jediným dotykom. Prinesú vám až 29 hodín prehrávania, rýchle nabíjanie a spoľahlivé pripojenie cez Bluetooth rozhranie. Nenechajte si nič ujsť.
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Prichádzajú basy

  • 40 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Malá hmotnosť

  • Kompaktné skladanie

  • Až 29 hodín prehrávania

Výkonné 40 mm neodýmiové budiče. Tlačidlo zosilnených BASOV.

Výkonné 40 mm neodýmiové budiče. Tlačidlo zosilnených BASOV.

Tieto slúchadlá na uši sa môžu pochváliť výkonnými 40 mm neodýmiovými akustickými budičmi, ktoré sa postarajú o svieži zvuk a bohaté basy. Keď chcete ešte viac, jednoducho stlačte tlačidlo zosilnených BASOV a okamžite pocítite rozdiel.

29 hodín prehrávania. Nabíjanie pomocou USB-C.

29 hodín prehrávania. Nabíjanie pomocou USB-C.

Vďaka 2-hodinovému nabíjaniu pomocou USB-C získate až 29 hodín prehrávania. Pri vybíjaní batérie sa rýchle 15-minútové nabitie postará o to, aby ste mohli prehrávať hudbu ešte 4 hodiny. Odpojiteľný kábel vám umožní používať tieto slúchadlá aj s drôtovým pripojením.

Ľahký a nastaviteľný čalúnený hlavový oblúk.

Tieto slúchadlá na uši sú dostupné v štýlových matných farebných prevedeniach a môžu sa pochváliť podšitou čelenkou, ktorá je taká ľahká, že ju ani nepocítite. Mäkké náušníky sú zreteľne označené pre ľavé a pravé ucho a môžete ich ohýbať, kým nebudú správne sedieť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.0

z 5

6

Recenzie

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Výhody

Bassy bassy bassy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Výhody

skvelý zvuk za slušnú cenu

Nevýhody

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

30/10/2025

Slovensko

Slovensko

Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.

Výhody

Dobrý ma bass

Nevýhody

Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Dostupnosť funkcií sa môže líšiť v závislosti od kompatibility daného mobilného telefónu.

  2. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.