Tento produkt už nie je dostupný
TAH5205BK/00
40 mm budiče/zatvorené vzadu
Malá hmotnosť
Kompaktné skladanie
Až 29 hodín prehrávania
Tieto slúchadlá na uši sa môžu pochváliť výkonnými 40 mm neodýmiovými akustickými budičmi, ktoré sa postarajú o svieži zvuk a bohaté basy. Keď chcete ešte viac, jednoducho stlačte tlačidlo zosilnených BASOV a okamžite pocítite rozdiel.
Vďaka 2-hodinovému nabíjaniu pomocou USB-C získate až 29 hodín prehrávania. Pri vybíjaní batérie sa rýchle 15-minútové nabitie postará o to, aby ste mohli prehrávať hudbu ešte 4 hodiny. Odpojiteľný kábel vám umožní používať tieto slúchadlá aj s drôtovým pripojením.
Tieto slúchadlá na uši sú dostupné v štýlových matných farebných prevedeniach a môžu sa pochváliť podšitou čelenkou, ktorá je taká ľahká, že ju ani nepocítite. Mäkké náušníky sú zreteľne označené pre ľavé a pravé ucho a môžete ich ohýbať, kým nebudú správne sedieť.
2.0
z 5
6
Recenzie
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Výhody
Bassy bassy bassy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Overený kupujúci
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Výhody
skvelý zvuk za slušnú cenu
Nevýhody
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Sorved
30/10/2025
Slovensko
Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.
Výhody
Dobrý ma bass
Nevýhody
Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Dostupnosť funkcií sa môže líšiť v závislosti od kompatibility daného mobilného telefónu.
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.