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5000 seriesBezdrôtové slúchadlá na uši

TAH5209BK/00

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Dokonalé pohodlie, skvelý zvuk, kompaktné zloženie

Nasaďte si tieto bezdrôtové slúchadlá cez uši a vychutnajte si pri počúvaní skutočné pohodlie. Získate bohatý zvuk s hlbokými basmi aj pri nízkej hlasitosti a až 65 hodín prehrávania. Navyše sa dajú kompaktne zložiť a ľahko uskladniť na cestách.

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Dokonalé pohodlie, skvelý zvuk, kompaktné zloženie

  • Ľahké slúchadlá na uši

  • Prirodzený zvuk. Dynamické basy

  • Až 65 hodín prehrávania

  • Zreteľné hovory

Tak ľahké a pohodlné,že ich môžete nosiť celé hodiny

Tak ľahké a pohodlné,že ich môžete nosiť celé hodiny

Tieto slúchadlá na uši sú pripravené na každodenné pohodlie. Polstrovaný hlavový oblúk je taký ľahký,že ho sotva ucítite,a mäkké náušníky sa dajú nakloniť,aby boli tak akurát. Každý náušník je polstrovaný pamäťovou penou: čím viac ich budete nosiť,tým viac si ich obľúbite.

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Vďaka 40 mm budičom získate skvelý zvuk a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy,aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb,aj keď počúvate potichu.

Až 65 hodín prehrávania s rýchlym nabíjaním

Až 65 hodín prehrávania s rýchlym nabíjaním

Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 65 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Úplne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 5-minútové nabíjanie poskytne dostatok energie na ďalšie 3 hodiny prehrávania hudby.

Technické špecifikácie

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