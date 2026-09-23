TAH5209WT/00
Dokonalé pohodlie, skvelý zvuk, kompaktné zloženie
Nasaďte si tieto bezdrôtové slúchadlá cez uši a vychutnajte si pri počúvaní skutočné pohodlie. Získate bohatý zvuk s hlbokými basmi aj pri nízkej hlasitosti a až 65 hodín prehrávania. Navyše sa dajú kompaktne zložiť a ľahko uskladniť na cestách.
Ľahké slúchadlá na uši
Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Až 65 hodín prehrávania
Zreteľné hovory
Tieto slúchadlá na uši sú pripravené na každodenné pohodlie. Polstrovaný hlavový oblúk je taký ľahký,že ho sotva ucítite,a mäkké náušníky sa dajú nakloniť,aby boli tak akurát. Každý náušník je polstrovaný pamäťovou penou: čím viac ich budete nosiť,tým viac si ich obľúbite.
Vďaka 40 mm budičom získate skvelý zvuk a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy,aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb,aj keď počúvate potichu.
Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 65 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Úplne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 5-minútové nabíjanie poskytne dostatok energie na ďalšie 3 hodiny prehrávania hudby.
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