Nedajte sa vyrušiť vďaka slúchadlám na uši s adaptívnym potlačením hluku, ktoré sú navrhnuté na roky pohodlného používania. Noste ich bezdrôtovo a ponorte sa do hrejivého prirodzeného zvuku na cestách. Alebo pripojte kábel a ponorte sa do zvuku s vysokým rozlíšením pri počúvaní s káblom.
Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti. Počúvanie s káblom i bez neho
Špeciálne vyladené 40 mm budiče a dynamické basy sa spájajú, aby vám priniesli skvelý zvuk s plnými a bohatými basmi aj pri nízkych hlasitostiach. Ak si chcete vychutnať zvuk vo vysokom rozlíšení, môžete počúvať s káblom cez 3,5 mm zvukový kábel (súčasť balenia) alebo cez port USB-C.
Ponorte sa do počúvania bez rušenia vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku
Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.
Pohodlné nasadenie a náhradné komponenty na roky používania
Mäkké náušníky z polyuretánovej kože a mäkký nastaviteľný hlavový oblúk vám zaručia mimoriadne pohodlné nasadenie. Aby ste dosiahli najlepšie akustické tesnenie a pohodlie, môžete vymeniť vankúšiky na uši z pamäťovej peny, ak sa časom opotrebujú. Môžete taktiež vymeniť nabíjateľnú lítium-iónovú batériu slúchadiel, keď dosiahne koniec životnosti.
Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth®
Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.
Až 80 hodín prehrávania (50 so zapnutým potlačením hluku)
Keď je potláčanie hluku vypnuté, môžete získať až 80 hodín prehrávania pri úplnom nabití a keď je potláčanie hluku zapnuté, získate až 50 hodín. Ak potrebujete rýchle nabitie, stačí nabíjať len 5 minút a získate ďalšie 4 hodiny.
Technológia 5 mikrofónov. Čistejšie hovory aj na hlučných miestach
Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou piatich mikrofónov, pričom dva z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli na rušnej mestskej ulici počas veľmi veterného dňa, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.
Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si svoj zážitok
Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na nastavenie potlačenia hluku, aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.
Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.
Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie
V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.
Technické špecifikácie
Zvuk
Akustický systém
Uzatvorený
Frekvenčný rozsah
20 – 40 000 Hz
Impedancia
16 Ohmov
Citlivosť
108 ±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Priemer reproduktora
40
mm
Maximálny príkon
30
mW
Typ budiča
Dynamický
Zvuk s vysokým rozlíšením
Áno
Pripojiteľnosť
Verzia rozhrania Bluetooth
6,0
Profily Bluetooth
A2DP
AVRCP
HFP
Maximálny rozsah
Až do 10
m
Viacbodové pripojenie
Áno
Podporovaný kodek
SBC
Zásuvka slúchadiel
3.5
mm
Vonkajší kartón
Dĺžka
22.40
cm
Počet používateľských balení
3
Šírka
22.00
cm
Hmotnosť brutto
1.65
kg
Výška
25.50
cm
GTIN
1 48 95229 17697 0
Hmotnosť netto
0.81
kg
Hmotnosť obalu
0.84
kg
Pohodlie
Podpora aplikácie Philips Headphones
Áno
Google Fast Pair
Áno
Možnosť aktualizácie firmvéru
Áno
Typ ovládačov
Tlačidlo
Microsoft Swift Pair
Áno
Príkon
Počet batérií
1 ks
Čas nabíjania
2
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
50
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
80
hodina(y)
Rýchly čas nabíjania
15 mins for 4 hrs
Hmotnosť batérie (celková)
14.8
g
Kapacita batérie (Slúchadlá)
720
mAh
Typ batérie (Slúchadlá)
Lítium-polymerová (zabudovaná)
Rozmery balenia
Výška
25
cm
Typ balenia
Lepenka
Typ policového umiestnenia
Zavesenie
Šírka
21.2
cm
Hĺbka
6.9
cm
Počet zabalených kusov výrobkov
1
EAN
48 95229 17697 3
Hmotnosť brutto
0.500
kg
Hmotnosť netto
0.270
kg
Hmotnosť obalu
0.230
kg
Rozmery produktu
Výška
19.20
cm
Šírka
16.60
cm
Hĺbka
8.20
cm
Hmotnosť
0.024
kg
Príslušenstvo
Audiokábel
3,5 mm stereo kábel, Dĺžka = 1,0 m
Stručná príručka spustenia
Áno
Dizajn
Farba
Čierna
Štýl nosenia
Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie
Naplocho/dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel
Umelá koža
Prispôsobené tvaru ucha
Na uši
Typ náušníkov
S uzavretou zadnou časťou
Telekomunikácia
Mikrofón na volanie
2 mics
Potlačenie zvuku vetra
Áno
UPC
UPC
8 40063 20787 5
Funkcie ANC
Technológia aktívneho potláčania hluku
Hybridná, ANC Pro
Režim prehľadu
Áno
Adaptívne ANC
Áno
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
3 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
Áno
Hlasový asistent
Kompatibilné s hlasovým asistentom
Apple Siri
Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta
Stlačte multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasovéh asistenta
Áno
Udržateľnosť
Plastový kryt
obsahuje 52 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS
