    Bezdrôtové slúchadlá na uši

    TAH6000BK/00

    Celkové hodnotenie / 5
    Ponorte sa do pohodlia

    Nedajte sa vyrušiť vďaka slúchadlám na uši s adaptívnym potlačením hluku, ktoré sú navrhnuté na roky pohodlného používania. Noste ich bezdrôtovo a ponorte sa do hrejivého prirodzeného zvuku na cestách. Alebo pripojte kábel a ponorte sa do zvuku s vysokým rozlíšením pri počúvaní s káblom.

    K dispozícii:

    Bezdrôtové slúchadlá na uši

    Ponorte sa do pohodlia

    • Prirodzený zvuk. Dynamické basy
    • Pohodlné zakrytie celých uší
    • Adaptívne potláčanie hluku
    • Až 80 hodín prehrávania

    Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti. Počúvanie s káblom i bez neho

    Špeciálne vyladené 40 mm budiče a dynamické basy sa spájajú, aby vám priniesli skvelý zvuk s plnými a bohatými basmi aj pri nízkych hlasitostiach. Ak si chcete vychutnať zvuk vo vysokom rozlíšení, môžete počúvať s káblom cez 3,5 mm zvukový kábel (súčasť balenia) alebo cez port USB-C.

    Ponorte sa do počúvania bez rušenia vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku

    Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

    Pohodlné nasadenie a náhradné komponenty na roky používania

    Mäkké náušníky z polyuretánovej kože a mäkký nastaviteľný hlavový oblúk vám zaručia mimoriadne pohodlné nasadenie. Aby ste dosiahli najlepšie akustické tesnenie a pohodlie, môžete vymeniť vankúšiky na uši z pamäťovej peny, ak sa časom opotrebujú. Môžete taktiež vymeniť nabíjateľnú lítium-iónovú batériu slúchadiel, keď dosiahne koniec životnosti.

    Stabilné viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth®

    Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.

    Až 80 hodín prehrávania (50 so zapnutým potlačením hluku)

    Keď je potláčanie hluku vypnuté, môžete získať až 80 hodín prehrávania pri úplnom nabití a keď je potláčanie hluku zapnuté, získate až 50 hodín. Ak potrebujete rýchle nabitie, stačí nabíjať len 5 minút a získate ďalšie 4 hodiny.

    Technológia 5 mikrofónov. Čistejšie hovory aj na hlučných miestach

    Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou piatich mikrofónov, pričom dva z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli na rušnej mestskej ulici počas veľmi veterného dňa, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.

    Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si svoj zážitok

    Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na nastavenie potlačenia hluku, aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.

    Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips

    Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.

    Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie

    V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

    Technické špecifikácie

    • Zvuk

      Akustický systém
      Uzatvorený
      Frekvenčný rozsah
      20 – 40 000 Hz
      Impedancia
      16 Ohmov
      Citlivosť
      108 ±3 dB (1 kHz, 1 mW)
      Priemer reproduktora
      40  mm
      Maximálny príkon
      30  mW
      Typ budiča
      Dynamický
      Zvuk s vysokým rozlíšením
      Áno

    • Pripojiteľnosť

      Verzia rozhrania Bluetooth
      6,0
      Profily Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maximálny rozsah
      Až do 10  m
      Viacbodové pripojenie
      Áno
      Podporovaný kodek
      SBC
      Zásuvka slúchadiel
      3.5  mm

    • Vonkajší kartón

      Dĺžka
      22.40  cm
      Počet používateľských balení
      3
      Šírka
      22.00  cm
      Hmotnosť brutto
      1.65  kg
      Výška
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17697 0
      Hmotnosť netto
      0.81  kg
      Hmotnosť obalu
      0.84  kg

    • Pohodlie

      Podpora aplikácie Philips Headphones
      Áno
      Google Fast Pair
      Áno
      Možnosť aktualizácie firmvéru
      Áno
      Typ ovládačov
      Tlačidlo
      Microsoft Swift Pair
      Áno

    • Príkon

      Počet batérií
      1 ks
      Čas nabíjania
      2  hodina(y)
      Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
      50  hodina(y)
      Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
      80  hodina(y)
      Rýchly čas nabíjania
      15 mins for 4 hrs
      Hmotnosť batérie (celková)
      14.8  g
      Kapacita batérie (Slúchadlá)
      720  mAh
      Typ batérie (Slúchadlá)
      Lítium-polymerová (zabudovaná)

    • Rozmery balenia

      Výška
      25  cm
      Typ balenia
      Lepenka
      Typ policového umiestnenia
      Zavesenie
      Šírka
      21.2  cm
      Hĺbka
      6.9  cm
      Počet zabalených kusov výrobkov
      1
      EAN
      48 95229 17697 3
      Hmotnosť brutto
      0.500  kg
      Hmotnosť netto
      0.270  kg
      Hmotnosť obalu
      0.230  kg

    • Rozmery produktu

      Výška
      19.20  cm
      Šírka
      16.60  cm
      Hĺbka
      8.20  cm
      Hmotnosť
      0.024  kg

    • Príslušenstvo

      Audiokábel
      3,5 mm stereo kábel, Dĺžka = 1,0 m
      Stručná príručka spustenia
      Áno

    • Dizajn

      Farba
      Čierna
      Štýl nosenia
      Hlavový oblúk
      Skladacie prevedenie
      Naplocho/dovnútra
      Materiál prepojenia slúchadiel
      Umelá koža
      Prispôsobené tvaru ucha
      Na uši
      Typ náušníkov
      S uzavretou zadnou časťou

    • Telekomunikácia

      Mikrofón na volanie
      2 mics
      Potlačenie zvuku vetra
      Áno

    • UPC

      UPC
      8 40063 20787 5

    • Funkcie ANC

      Technológia aktívneho potláčania hluku
      Hybridná, ANC Pro
      Režim prehľadu
      Áno
      Adaptívne ANC
      Áno
      Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
      3 mikrofóny
      ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
      Áno

    • Hlasový asistent

      Kompatibilné s hlasovým asistentom
      • Apple Siri
      • Asistent Google
      Aktivácia hlasového asistenta
      Stlačte multifunkčné tlačidlo
      Podpora hlasovéh asistenta
      Áno

    • Udržateľnosť

      Plastový kryt
      obsahuje 52 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS

