TAK2000CT/00
Maximálne bezpečné, maximálne zábavné!
Nechajte deti rozprúdiť zábavu s týmito farebnými káblovými slúchadlami! Sú ľahké, odolné a ich hlasitosť je obmedzená pre bezpečné počúvanie. Prišli kamaráti? Funkcia zdieľania zvuku umožňuje deťom prepojiť svoje slúchadlá so slúchadlami kamaráta, aby mohli počúvať spolu.
Káblové slúchadlá na uši
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
Prispôsobiteľné. Zdieľanie zvuku
Odolné a skladacie
Tieto slúchadlá sú navrhnuté špeciálne tak, aby boli bezpečné pre mladý sluch, a ich hlasitosť je obmedzená na 85 dB*. Hudba, rozprávky, filmy, vzdelávacie videá: nech už ich baví čokoľvek, môžete byť pokojní, pretože viete, že nebudú počúvať príliš nahlas.
Menšie mušle s mäkkými vankúšikmi zaisťujú, že tieto ľahké slúchadlá sú pre deti pohodlné. Polstrovaný hlavový oblúk sa tiež jednoducho nastavuje tak, aby dokonale sedel, a na zadnej strane má bodky, ktoré deťom pomáhajú zistiť, ako si majú slúchadlá správne nasadiť.
Vďaka viacfarebnému dizajnu slúchadlá vyniknú tým správnym spôsobom – a deti si ich môžu prispôsobiť vlastnými umeleckými dielami! Stačí zdvihnúť priehľadné okienko mušle, vložiť ich kresby alebo maľby a opätovným zacvaknutím okienko zavrieť.
Hodnotenie
Hlasitosť obmedzená na 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.