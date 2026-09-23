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  • Super bezpečné, super zábavné!
  • Super bezpečné, super zábavné!
  • Super bezpečné, super zábavné!
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  • Super bezpečné, super zábavné!
  • Super bezpečné, super zábavné!
  • Super bezpečné, super zábavné!
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  • Super bezpečné, super zábavné!
  • Super bezpečné, super zábavné!
  • Super bezpečné, super zábavné!
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  • Super bezpečné, super zábavné!
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  • Super bezpečné, super zábavné!
  • Super bezpečné, super zábavné!
  • Super bezpečné, super zábavné!

Detské slúchadlá na uši

TAK2000MP/00

Dostupné v

Blue
Blue
Modrozelená Chrystal
Modrozelená Chrystal
Pink
Pink
Purpurovo-fialová
Purpurovo-fialová

Super bezpečné, super zábavné!

Nechajte deti roztočiť to s týmito farebnými káblovými slúchadlami! Sú ľahké, odolné a ich hlasitosť je obmedzená, aby bolo počúvanie bezpečné. Prišli kamaráti? Vďaka zdieľaniu zvuku môžu deti prepojiť svoje slúchadlá so slúchadlami kamaráta a počúvať spolu.

Zobraziť všetky výhody

Super bezpečné, super zábavné!

  • Káblové slúchadlá na uši

  • Hlasitosť obmedzená na 85 dB

  • Prispôsobiteľné. Zdieľanie zvuku

  • Odolné a skladacie

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Hlasitosť obmedzená na 85 dB*

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Hlasitosť obmedzená na 85 dB*

Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli bezpečné pre mladé uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 85 dB*. Hudba, rozprávky, filmy či vzdelávacie videá: nech ich baví čokoľvek, môžete byť pokojní, pretože viete, že nebudú počúvať príliš nahlas.

Pohodlné pre deti a jednoduché na používanie

Pohodlné pre deti a jednoduché na používanie

Menšie mušle s mäkkými vankúšikmi zaisťujú, že sú tieto ľahké slúchadlá pre deti pohodlné. Polstrovaný hlavový most sa tiež ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a na zadnej strane má bodky, ktoré deťom pomáhajú rozpoznať, ako si majú slúchadlá správne nasadiť.

Farebný dizajn s prispôsobiteľnými mušľami

Farebný dizajn s prispôsobiteľnými mušľami

Vďaka viacfarebnému dizajnu slúchadlá vyniknú tým správnym spôsobom – a deti si ich môžu prispôsobiť vlastnými umeleckými dielami! Stačí zdvihnúť priehľadné okienko mušle, vložiť ich kresby alebo maľby a opätovným zacvaknutím okienko zavrieť.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hlasitosť obmedzená na 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.