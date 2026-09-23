TAK2000MP/00
Super bezpečné, super zábavné!
Nechajte deti roztočiť to s týmito farebnými káblovými slúchadlami! Sú ľahké, odolné a ich hlasitosť je obmedzená, aby bolo počúvanie bezpečné. Prišli kamaráti? Vďaka zdieľaniu zvuku môžu deti prepojiť svoje slúchadlá so slúchadlami kamaráta a počúvať spolu.
Káblové slúchadlá na uši
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
Prispôsobiteľné. Zdieľanie zvuku
Odolné a skladacie
Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli bezpečné pre mladé uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 85 dB*. Hudba, rozprávky, filmy či vzdelávacie videá: nech ich baví čokoľvek, môžete byť pokojní, pretože viete, že nebudú počúvať príliš nahlas.
Menšie mušle s mäkkými vankúšikmi zaisťujú, že sú tieto ľahké slúchadlá pre deti pohodlné. Polstrovaný hlavový most sa tiež ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a na zadnej strane má bodky, ktoré deťom pomáhajú rozpoznať, ako si majú slúchadlá správne nasadiť.
Vďaka viacfarebnému dizajnu slúchadlá vyniknú tým správnym spôsobom – a deti si ich môžu prispôsobiť vlastnými umeleckými dielami! Stačí zdvihnúť priehľadné okienko mušle, vložiť ich kresby alebo maľby a opätovným zacvaknutím okienko zavrieť.
Hodnotenie
Hlasitosť obmedzená na 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.