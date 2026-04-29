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Detské slúchadlá na uši

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Detské slúchadlá na uši

TAK2000MP/00

Detské slúchadlá na uši

Dostupné v

Blue
Blue
Modrozelená Chrystal
Modrozelená Chrystal
Pink
Pink
Purpurovo-fialová
Purpurovo-fialová

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Pre systémy iOS a Android

Aplikácia Philips Headphones

Aplikácia Philips Headphones vám umožní naplno využiť potenciál vašich slúchadiel. K dispozícii máte všetky funkcie, ktoré vám poskytnú ten najlepší zvukový zážitok z vášho mobilného zariadenia.

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Aplikácia Philips Headphones

Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 484.1 kB
  • 18 June 2026

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 404.7 kB
  • 9 September 2026

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Záruka Philips

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