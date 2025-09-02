VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

4000 seriesDetské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK4200BL/00

4
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Dostupné v

Modrozelená Chrystal
Modrozelená Chrystal
Modré
Modré
Purpurovo-fialová
Purpurovo-fialová
Ružová
Ružová
Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
Tieto slúchadlá sú navrhnuté tak, aby ich deti milovali. Na náušníkoch majú farebné svetlá LED a ponúkajú zábavnú funkciu bezdrôtového zdieľania zvuku. Majú obmedzenú hlasitosť, čím sa zaisťuje ochrana mladých uší, a špeciálny cestovný režim, ktorý umožňuje deťom bezpečné počúvanie aj v hlučnejších prostrediach.
Zobraziť všetky výhody

Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

  • Bezdrôtové slúchadlá na uši

  • Hlasitosť obmedzená na 85 dB

  • LED svetlá. Zdieľanie zvuku

  • Odolné a skladacie

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti pre domácnosť a cestovanie*

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti pre domácnosť a cestovanie*

Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 75 dB na počúvanie doma alebo počas štúdia. Na počúvanie v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti 85 dB v cestovnom režime.*

Pohodlie s ohľadom na deti a jednoduché používanie

Pohodlie s ohľadom na deti a jednoduché používanie

Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá v spodnej časti náušníkov uľahčujú deťom používanie slúchadiel, zatiaľ čo menšie náušníky s mäkkými vankúšikmi umožňujú pohodlné nosenie. Polstrovaný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú bodky, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom si majú slúchadlá nasadiť.

Farebný dizajn s LED diódami

Farebný dizajn s LED diódami

Farebné LED diódy v náušníkoch v kombinácii s pestrofarebným dizajnom týchto slúchadiel ich nechávajú vyniknúť tým správnym spôsobom. LED diódy možno nastaviť tak, aby svietili rôznymi farbami: skvelé pre deti, ktoré chcú vyjadriť svoj vlastný štýl.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Award image PBTAWARD127

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.0

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Výhody

dzwiek i design

Nevýhody

nie ma

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Výhody

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Výhody

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Nevýhody

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hlasitosť je obmedzená na 75 dB v normálnom režime a 85 dB v cestovnom režime, v súlade s normami EN 50332 o bezpečnom počúvaní.