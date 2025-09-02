Bezdrôtové slúchadlá na uši
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
LED svetlá. Zdieľanie zvuku
Odolné a skladacie
Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 75 dB na počúvanie doma alebo počas štúdia. Na počúvanie v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti 85 dB v cestovnom režime.*
Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá v spodnej časti náušníkov uľahčujú deťom používanie slúchadiel, zatiaľ čo menšie náušníky s mäkkými vankúšikmi umožňujú pohodlné nosenie. Polstrovaný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú bodky, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom si majú slúchadlá nasadiť.
Farebné LED diódy v náušníkoch v kombinácii s pestrofarebným dizajnom týchto slúchadiel ich nechávajú vyniknúť tým správnym spôsobom. LED diódy možno nastaviť tak, aby svietili rôznymi farbami: skvelé pre deti, ktoré chcú vyjadriť svoj vlastný štýl.
Ocenenia
4.0
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Výhody
dzwiek i design
Nevýhody
nie ma
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Výhody
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Výhody
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Nevýhody
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Hlasitosť je obmedzená na 75 dB v normálnom režime a 85 dB v cestovnom režime, v súlade s normami EN 50332 o bezpečnom počúvaní.