Tento produkt už nie je dostupný
TAK4607GY/00
Ideálne na chvíle zábavy
Tieto otvorené bezdrôtové slúchadlá umožnia vašim deťom počúvať všetko. Prostredníctvom aplikácie Philips môžete obmedziť čas prehrávania a hlasitosť. Bezpečný, presne prispôsobený dizajn a nastaviteľný hlavový oblúk znamenajú, že slúchadlá budú rásť spolu s dieťaťom a nespadnú pri hre!
Otvorené bezdrôtové slúchadlá
Kostné vedenie
Rodičovská kontrola z aplikácie
Ochrana IPX5 proti vode
Deti sú stále v pohybe! Náušníky týchto ľahkých slúchadiel sa nachádzajú tesne pred ušami dieťaťa, takže či už hrá hry, venuje sa online výučbe, alebo počúva melódie, slúchadlá budú bezpečné a pohodlné.
Tieto slúchadlá využívajú technológiu kostného vedenia, ktoré umožňuje deťom počúvať hudbu, učivo alebo hry. Vďaka tomu sú náušníky slúchadiel umiestnené pred ušami, aby vaše dieťa počulo všetko, čo sa deje okolo neho.
Prostredníctvom aplikácie Philips môžete jednoducho obmedziť hlasitosť aj čas prehrávania. Úroveň decibelov v slúchadlách je obmedzená na 85 dB, ale pre citlivejšie uši ju možno nastaviť nižšie. Nastavte čas prehrávania podľa dňa alebo týždňa a hlasová výzva deťom pripomenie, keď ich čas vyprší!
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Výhody
super pre dieťa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Dátum použitia 2023-11-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Dátum použitia 2023-11-03
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.
Hlasitosť obmedzená na < 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.