VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Primárny obrázok
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu s príslušenstvom
  • Primárny obrázok
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu s príslušenstvom

Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

TAK4607PP/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Fialová
Fialová
Sivá
Sivá
Zelená
Zelená

Ideálne na chvíle zábavy

Tieto otvorené bezdrôtové slúchadlá umožnia vašim deťom počúvať všetko. Prostredníctvom aplikácie Philips môžete obmedziť čas prehrávania a hlasitosť. Bezpečný, presne prispôsobený dizajn a nastaviteľný hlavový oblúk znamenajú, že slúchadlá budú rásť spolu s dieťaťom a nespadnú pri hre!

Zobraziť všetky výhody

Ideálne na chvíle zábavy

  • Otvorené bezdrôtové slúchadlá

  • Kostné vedenie

  • Rodičovská kontrola z aplikácie

  • Ochrana IPX5 proti vode

Pohodlný otvorený dizajn

Pohodlný otvorený dizajn

Deti sú stále v pohybe! Náušníky týchto ľahkých slúchadiel sa nachádzajú tesne pred ušami dieťaťa, takže či už hrá hry, venuje sa online výučbe, alebo počúva melódie, slúchadlá budú bezpečné a pohodlné.

Dizajn otvoreného slúchadla pre úplné vnímanie okolia

Dizajn otvoreného slúchadla pre úplné vnímanie okolia

Tieto slúchadlá využívajú technológiu kostného vedenia, ktoré umožňuje deťom počúvať hudbu, učivo alebo hry. Vďaka tomu sú náušníky slúchadiel umiestnené pred ušami, aby vaše dieťa počulo všetko, čo sa deje okolo neho.

Rodičia môžu ovládať hlasitosť a čas prehrávania pomocou aplikácie Philips

Rodičia môžu ovládať hlasitosť a čas prehrávania pomocou aplikácie Philips

Prostredníctvom aplikácie Philips môžete jednoducho obmedziť hlasitosť aj čas prehrávania. Úroveň decibelov v slúchadlách je obmedzená na 85 dB, ale pre citlivejšie uši ju možno nastaviť nižšie. Nastavte čas prehrávania podľa dňa alebo týždňa a hlasová výzva deťom pripomenie, keď ich čas vyprší!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Výhody

super pre dieťa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Dátum použitia 2023-11-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Dátum použitia 2023-11-03

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.

  2. Hlasitosť obmedzená na < 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.