TAK5500AL/00
Dostupné v
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
Profesionálne potláčanie hluku
Bezdrôtové zdieľanie zvuku
Odolné a skladacie
Tieto slúchadlá majú pohodlné uchytenie cez uši, ktoré pomáha pasívne redukovať okolitý hluk, a limit hlasitosti 75 dB, ktorý je ideálny na počúvanie v tichších prostrediach. V prípade hlučnejších miest možno potláčanie hluku zapnúť prostredníctvom slúchadiel alebo aplikácie pre slúchadlá Headphones Philips – a rodičia môžu v aplikácii nastaviť cestovný režim 85 dB.*
Adaptívne potláčanie hluku sa automaticky prispôsobí okoliu, takže deti sa môžu ticho sústrediť – alebo počuť zvuky na hlučných miestach bez toho, aby museli žiadať o zvýšenie hlasitosti! Ovládanie náušníkov aktivuje režim prehľadu, aby počuli, čo sa deje okolo nich, a funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, aby vás počuli aj počas nosenia slúchadiel.
Ak majú slúchadlá Philips K5500 aj kamaráti vášho dieťaťa, môžu vytvoriť medzi slúchadlami bezdrôtové reťazové prepojenie a počúvať rovnaký zvuk. Jeden pár slúchadiel sa pripojí k inteligentnému zariadeniu, z ktorého chcú počúvať, a potom musia obaja stlačiť multifunkčné tlačidlo, čím sa zapne režim zdieľania zvuku.
Hodnotenie
Hlasitosť je obmedzená na 75 dB v normálnom režime a 85 dB v cestovnom režime, v súlade s normami EN 50332 o bezpečnom počúvaní.