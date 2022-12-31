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Všetky rady

  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
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  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
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  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.

Nové

Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK6000BL/00

Dostupné v

Blue
Blue
Pink
Pink

Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.

Zoznámte sa so slúchadlami navrhnutými na bezpečné počúvanie a pravidelné zmeny štýlu. Displeje ePaper na mušliach umožňujú deťom používať fotografie na vytvorenie osobitého vzhľadu, ktorý možno jednoducho meniť. Limity hlasitosti chránia mladé uši doma aj na cestách.

Zobraziť všetky výhody

Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.

  • Bezdrôtové slúchadlá na uši

  • Hlasitosť obmedzená na 85 dB

  • Prispôsobiteľný displej ePaper

  • Odolné a skladacie

Nový vzhľad, kedykoľvek ho budú chcieť

Nový vzhľad, kedykoľvek ho budú chcieť

Od rodinných fotografií či obrázkov domácich miláčikov až po snímky umeleckých diel – displeje ePaper na mušliach ponúkajú deťom zábavný spôsob, ako si prispôsobiť slúchadlá bez použitia nálepiek. Stačí vybrať fotografiu uloženú v mobilnom zariadení a nahrať ju na displej prostredníctvom našej sprievodnej aplikácie. Po nahratí zostane obrázok viditeľný, aj keď sú slúchadlá vypnuté.

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti na doma aj na cesty*

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti na doma aj na cesty*

Tieto slúchadlá boli špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši. Pri počúvaní doma alebo počas učenia je ich hlasitosť obmedzená na 75 dB. Pri počúvaní v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti v cestovnom režime na 85 dB.*

Pohodlie pre deti a jednoduché používanie

Pohodlie pre deti a jednoduché používanie

Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá na spodnej strane mušlí uľahčujú deťom používanie týchto slúchadiel a bodky na zadnej strane hlavového oblúka im pomáhajú zistiť, ako si ich správne nasadiť. Polstrovaný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje, zatiaľ čo menšie mušle s mäkkými vankúšikmi z pamäťovej peny sa jemne prispôsobujú rastúcim ušiam a zaisťujú pohodlné nosenie.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 2.7 MB
  • 5 September 2026

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hlasitosť obmedzená na 75 dB v bežnom režime a 85 dB v cestovnom režime v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.