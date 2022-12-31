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TAK6000BL/00
Vzhľad, ktorý milujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
Zoznámte sa so slúchadlami navrhnutými na bezpečné počúvanie a pravidelné zmeny štýlu. Displeje ePaper na mušliach umožňujú deťom používať fotografie na vytvorenie osobitého vzhľadu, ktorý možno jednoducho meniť. Limity hlasitosti chránia mladé uši doma aj na cestách.
Bezdrôtové slúchadlá na uši
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
Prispôsobiteľný displej ePaper
Odolné a skladacie
Od rodinných fotografií či obrázkov domácich miláčikov až po snímky umeleckých diel – displeje ePaper na mušliach ponúkajú deťom zábavný spôsob, ako si prispôsobiť slúchadlá bez použitia nálepiek. Stačí vybrať fotografiu uloženú v mobilnom zariadení a nahrať ju na displej prostredníctvom našej sprievodnej aplikácie. Po nahratí zostane obrázok viditeľný, aj keď sú slúchadlá vypnuté.
Tieto slúchadlá boli špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši. Pri počúvaní doma alebo počas učenia je ich hlasitosť obmedzená na 75 dB. Pri počúvaní v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti v cestovnom režime na 85 dB.*
Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá na spodnej strane mušlí uľahčujú deťom používanie týchto slúchadiel a bodky na zadnej strane hlavového oblúka im pomáhajú zistiť, ako si ich správne nasadiť. Polstrovaný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje, zatiaľ čo menšie mušle s mäkkými vankúšikmi z pamäťovej peny sa jemne prispôsobujú rastúcim ušiam a zaisťujú pohodlné nosenie.
Hlasitosť obmedzená na 75 dB v bežnom režime a 85 dB v cestovnom režime v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.