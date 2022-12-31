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Všetky rady

  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
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  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
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  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
  • Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.

Nové

Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK6000PK/00

Dostupné v

Blue
Blue
Pink
Pink

Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.

Spoznajte slúchadlá navrhnuté na bezpečné počúvanie a pravidelné zmeny štýlu. Displeje ePaper na mušliach umožňujú deťom jednoducho meniť fotografie a prispôsobiť si tak vzhľad. Limity hlasitosti chránia citlivý sluch detí doma aj na cestách.

Zobraziť všetky výhody

Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.

  • Bezdrôtové slúchadlá na uši

  • Hlasitosť obmedzená na 85 dB

  • Prispôsobiteľný displej ePaper

  • Odolné a skladacie

Pevné, odolné a skladacie

Tieto slúchadlá sú vyrobené z odolných, netoxických materiálov a skonštruované tak, aby vydržali náročné každodenné používanie deťmi. Keď sa nepoužívajú, možno ich zložiť naplocho a jednoducho uložiť do zásuvky. Môžete ich tiež zložiť naplocho a smerom dovnútra, čím vytvoríte kompaktný balíček, ktorý sa ľahko zmestí do vreciek a tašiek.

Aplikácia Philips Headphones s rodičovskou kontrolou

V našej sprievodnej aplikácii môžete nastaviť limity času prehrávania, aby deti nepočúvali príliš dlho. Pomocou aplikácie môžete tiež prepnúť tieto slúchadlá z predvoleného nastavenia, pri ktorom je hlasitosť obmedzená na 75 dB, do cestovného režimu, ktorý obmedzuje hlasitosť na 85 dB.

Dlhá výdrž batérie a jednoduché bezdrôtové pripojenie

Od víkendovej zábavy až po domáce úlohy – tieto slúchadlá ponúkajú až 45 hodín prehrávania na jedno úplné nabitie (ktoré cez USB-C trvá 2 hodiny). Samostatné tlačidlo BT na slúchadlách uľahčuje deťom párovanie s ich zariadeniami a viacbodové pripojenie umožňuje pripojiť sa k viacerým zariadeniam súčasne.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 2.7 MB
  • 5 September 2026

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hlasitosť je obmedzená na 75 dB v normálnom režime a 85 dB v cestovnom režime v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.