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TAK6000PK/00
Vzhľad, ktorý si zamilujú. Zvuk, ktorému môžete dôverovať.
Spoznajte slúchadlá navrhnuté na bezpečné počúvanie a pravidelné zmeny štýlu. Displeje ePaper na mušliach umožňujú deťom jednoducho meniť fotografie a prispôsobiť si tak vzhľad. Limity hlasitosti chránia citlivý sluch detí doma aj na cestách.
Bezdrôtové slúchadlá na uši
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
Prispôsobiteľný displej ePaper
Odolné a skladacie
Tieto slúchadlá sú vyrobené z odolných, netoxických materiálov a skonštruované tak, aby vydržali náročné každodenné používanie deťmi. Keď sa nepoužívajú, možno ich zložiť naplocho a jednoducho uložiť do zásuvky. Môžete ich tiež zložiť naplocho a smerom dovnútra, čím vytvoríte kompaktný balíček, ktorý sa ľahko zmestí do vreciek a tašiek.
V našej sprievodnej aplikácii môžete nastaviť limity času prehrávania, aby deti nepočúvali príliš dlho. Pomocou aplikácie môžete tiež prepnúť tieto slúchadlá z predvoleného nastavenia, pri ktorom je hlasitosť obmedzená na 75 dB, do cestovného režimu, ktorý obmedzuje hlasitosť na 85 dB.
Od víkendovej zábavy až po domáce úlohy – tieto slúchadlá ponúkajú až 45 hodín prehrávania na jedno úplné nabitie (ktoré cez USB-C trvá 2 hodiny). Samostatné tlačidlo BT na slúchadlách uľahčuje deťom párovanie s ich zariadeniami a viacbodové pripojenie umožňuje pripojiť sa k viacerým zariadeniam súčasne.
Hlasitosť je obmedzená na 75 dB v normálnom režime a 85 dB v cestovnom režime v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.