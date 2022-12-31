TAMS1BK/00
Ringo Duo
Ľahučké slúchadlá s ikonickým dizajnom 80. rokov a pôsobivým moderným zvukom. Môžete ich používať bezdrôtovo alebo s káblom a dodávajú sa s čiernymi, žltými a oranžovými náušníkmi, ktoré umocňujú retro atmosféru.
Pôsobivý zvuk. Retro vzhľad
Počúvajte bezdrôtovo alebo s káblom
Až 26 hodín prehrávania
Kábel USB-C je súčasťou balenia
Vzhľad vás vracia v čase. Zvuk patrí súčasnosti. Tieto slúchadlá na uši s na mieru vyladenými 40 mm budičmi vám prinášajú hrejivý zvuk s bohatými basmi a čistými vokálmi. Počúvajte bezdrôtovo alebo ich pripojte pomocou pribaleného kábla USB-C.
Slúchadlá Ringo Duo vážia len 80 g a ultraľahký hlavový oblúk sa ľahko prispôsobí tak, aby dokonale sedel. Získate tri súpravy náhradných náušníkov v čiernej, žltej a oranžovej farbe, takže ich môžete ľubovoľne kombinovať.
Po úplnom nabití, ktoré cez USB-C trvá 2 hodiny, získate až 26 hodín prehrávania. Ak potrebujete rýchlo doplniť energiu, stačí tieto slúchadlá na uši nabíjať 15 minút a získate ďalších 6 hodín prehrávania.
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