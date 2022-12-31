TAMS1YL/00
Ringo Duo
Ľahučké slúchadlá s ikonickým dizajnom 80. rokov a pôsobivým moderným zvukom. Môžete ich používať bezdrôtovo aj s káblom a dodávajú sa s čiernymi, žltými a oranžovými náušníkmi pre ešte výraznejšiu retro atmosféru.
Pôsobivý zvuk. Retro vzhľad
Počúvajte bezdrôtovo alebo s káblom
Až 26 hodín prehrávania
Kábel USB-C je súčasťou balenia
Vzhľad hovorí: pretoč späť. Zvuk hovorí: práve teraz. Tieto slúchadlá na uši s na mieru vyladenými 40 mm meničmi vám prinášajú príjemne hrejivý zvuk s bohatými basmi a čistými vokálmi. Počúvajte bezdrôtovo alebo ich pripojte pomocou dodaného kábla USB-C.
Slúchadlá Ringo Duo vážia iba 80 g a ľahučký hlavový oblúk možno jednoducho nastaviť tak, aby dokonale sedel. Dostanete tri súpravy náhradných náušníkov v čiernej, žltej a oranžovej farbe, takže ich môžete ľubovoľne kombinovať.
Na jedno úplné nabitie, ktoré cez USB-C trvá 2 hodiny, získate až 26 hodín prehrávania. Ak potrebujete rýchlo doplniť energiu, stačí tieto slúchadlá na uši nabíjať iba 15 minút a získate ďalších 6 hodín prehrávania.
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