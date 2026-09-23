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TAMS3BK/00
The Buds
Farby vyniknú. Hudba vás strhne. Vďaka odvážnemu vzhľadu a uvoľnenému štýlu sa so slúchadlami The Buds budete stále skvele baviť pri teplom, detailnom zvuku. Okrúhle inteligentné nabíjacie puzdro sa vám ľahko zmestí do vrecka. Váš deň, vaše zoznamy skladieb, vaše tempo.
Pôsobivý zvuk. Retro vzhľad
Inteligentné nabíjacie puzdro
Adaptívne potlačenie hluku
Až 42 hodín prehrávania
Adaptívne potlačenie hluku rýchlo reaguje na vaše okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim vnímania okolia prepustí okolité zvuky. Funkcia rýchleho vnímania okolia zvýrazňuje hlasy, takže sa môžete rozprávať bez toho, aby ste si museli zložiť slúchadlá.
Toto inteligentné puzdro dokáže viac než len nabíjať – umožňuje ovládať hovory, prehrávanie, potlačenie hluku a Auracast™ alebo zapnúť zvukový režim Lo-Fi. Dokonca vám môže pomôcť fotografovať diaľkovým spustením fotoaparátu v pripojenom zariadení. Voliteľné animácie gramofónovej platne, kazety a zosilňovača vám umožnia meniť vzhľad 1.47" farebného dotykového displeja puzdra.
S vypnutým potlačením hluku získate z plného nabitia 10 hodín prehrávania a ďalších 32 hodín z inteligentného nabíjacieho puzdra (so zapnutým potlačením hluku získate 7 hodín a ďalších 23 z puzdra). Ak potrebujete rýchlo doplniť energiu, 15 minút nabíjania vám poskytne ďalšie 3 hodiny. Puzdro možno nabíjať cez USB-C.
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