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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Nové

Moving SoundÚplne bezdrôtové slúchadlá

TAMS3YL/00

Dostupné v

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Farby žiaria. Hudba má šťavu. Vďaka výraznému vzhľadu a pohodovému štýlu sa s The Buds zábava nikdy nekončí. Ponúkajú hrejivý, detailný zvuk a okrúhle inteligentné nabíjacie puzdro, ktoré sa vám zmestí do vrecka. Váš deň, vaše playlisty, vaše tempo.

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The Buds

  • Podmanivý zvuk. Retro vzhľad

  • Inteligentné nabíjacie puzdro

  • Adaptívne potlačenie hluku

  • Až 42 hodín prehrávania

Ponorte sa do hudby s adaptívnym potlačením hluku

Ponorte sa do hudby s adaptívnym potlačením hluku

Adaptívne potlačenie hluku rýchlo reaguje na vaše okolie a v reálnom čase tlmí vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim Awareness znova prepustí zvuky z okolia. Funkcia Quick Awareness zvýrazní hlasy, takže sa môžete rozprávať bez toho, aby ste si museli zložiť slúchadlá.

Zostaňte v rytme s okrúhlym inteligentným nabíjacím puzdrom

Zostaňte v rytme s okrúhlym inteligentným nabíjacím puzdrom

Toto inteligentné puzdro je viac než len nabíjačka. Umožňuje vám ovládať hovory, prehrávanie, potlačenie hluku a Auracast™ alebo zapnúť zvukový režim Lo-Fi. Dokonca vám môže pomôcť pri fotografovaní tým, že na diaľku spustí fotoaparát v pripojenom zariadení. Voliteľné animácie vinylovej platne, kazety a zosilňovača vám umožnia zmeniť vzhľad 1.47" farebnej dotykovej obrazovky puzdra.

Užívajte si hudbu dlhšie, až 42 hodín prehrávania

Užívajte si hudbu dlhšie, až 42 hodín prehrávania

S vypnutým potlačením hluku získate na jedno úplné nabitie 10 hodín prehrávania a ďalších 32 hodín vďaka inteligentnému nabíjaciemu puzdru (so zapnutým potlačením hluku získate 7 hodín a ďalších 23 z puzdra). Ak potrebujete rýchlo doplniť energiu, 15 minút nabíjania vám poskytne ďalšie 3 hodiny. Puzdro možno nabíjať cez USB-C.

Technické špecifikácie

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