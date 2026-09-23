Nové
TAMS3YL/00
The Buds
Farby žiaria. Hudba má šťavu. Vďaka výraznému vzhľadu a pohodovému štýlu sa s The Buds zábava nikdy nekončí. Ponúkajú hrejivý, detailný zvuk a okrúhle inteligentné nabíjacie puzdro, ktoré sa vám zmestí do vrecka. Váš deň, vaše playlisty, vaše tempo.
Podmanivý zvuk. Retro vzhľad
Inteligentné nabíjacie puzdro
Adaptívne potlačenie hluku
Až 42 hodín prehrávania
Adaptívne potlačenie hluku rýchlo reaguje na vaše okolie a v reálnom čase tlmí vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim Awareness znova prepustí zvuky z okolia. Funkcia Quick Awareness zvýrazní hlasy, takže sa môžete rozprávať bez toho, aby ste si museli zložiť slúchadlá.
Toto inteligentné puzdro je viac než len nabíjačka. Umožňuje vám ovládať hovory, prehrávanie, potlačenie hluku a Auracast™ alebo zapnúť zvukový režim Lo-Fi. Dokonca vám môže pomôcť pri fotografovaní tým, že na diaľku spustí fotoaparát v pripojenom zariadení. Voliteľné animácie vinylovej platne, kazety a zosilňovača vám umožnia zmeniť vzhľad 1.47" farebnej dotykovej obrazovky puzdra.
S vypnutým potlačením hluku získate na jedno úplné nabitie 10 hodín prehrávania a ďalších 32 hodín vďaka inteligentnému nabíjaciemu puzdru (so zapnutým potlačením hluku získate 7 hodín a ďalších 23 z puzdra). Ak potrebujete rýchlo doplniť energiu, 15 minút nabíjania vám poskytne ďalšie 3 hodiny. Puzdro možno nabíjať cez USB-C.
Hodnotenie