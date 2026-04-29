VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Moving Sound Úplne bezdrôtové slúchadlá

Nové

Podpora

Moving SoundÚplne bezdrôtové slúchadlá

TAMS3YL/00

Moving Sound Úplne bezdrôtové slúchadlá

Nové

Dostupné v

Black
Black
Yellow
Yellow

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Pre systémy iOS a Android

Aplikácia Philips Headphones

Aplikácia Philips Headphones vám umožní naplno využiť potenciál vašich slúchadiel. K dispozícii máte všetky funkcie, ktoré vám poskytnú ten najlepší zvukový zážitok z vášho mobilného zariadenia.

Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie
Aplikácia Philips Headphones

Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka - English (US)

  • PDF súbor, 5.2 MB
  • 5 September 2026

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 390.6 kB
  • 15 September 2026

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme